Giulia De Lellis e Andrea Damante, nuova crisi all’orizzonte per colpa di una bionda, i diretti interessati restano in silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Come un fulmine a ciel sereno, anche un’altra celebre coppia sembra essere giunta, per la seconda volta, al capolinea. Dopo Belen e Stefano, iniziano a susseguirsi voci su una presunta rottura , e sarebbe anche in questo caso per la seconda volta, per la coppia formata dalla influencer Giulia De Lellis e il dj Andrea Damante.

I fans della coppia che sono stati felicissimi quando i due, dopo un periodo abbastanza lungo, sono tornati insieme, ora stanno in trepidazione in attesa di sapere se, effettivamente, si sono lasciati, ancora una volta, o no.

I due diretti interessati , sull’argomento, non dicono nulla ma se fino a poco tempo fa postavano tante foto che li ritraevano insieme ora non ci sono più foto nuove ma solo aggiornamenti sui rispettivi impegni lavorativi.

Giulia e Andrea si sono lasciati di nuovo

Giulia e Andrea si sono lasciti di nuovo: a fare questa rivelazione è stata Deianira Marzano che, però, ci ha tenuto a precisare che la notizia non l’ha saputa perché ha visto qualcosa con i suoi occhi ma perché le è stata riferita da una fonte attendibile molto vicina alla coppia.

Questa fonte le avrebbe riferito che i due si sono lasciati perché Andrea Damante sarebbe stato visto con una bionda.

Deianira Marzano ha detto, a proposito di ciò che le avrebbe riferito la sua fonte della quale però non vuole dare alcuna informazione: “Mi dice che sono già diversi giorni che Giulia e Damante si sono lasciati”

E poi ha anche aggiunto: “La notizia non posso darla per veritiera perché non l’ho vista con i miei occhi”.

E aggiunge anche altri dettagli: “Lui è stato visto anche allontanarsi con una bionda”.

Nè Giulia De Lellis né Andrea Damante hanno confermato o smentito questa notizia e dopo essere stati insieme a Forte Dei Marmi, in Versilia ora Giulia è con la propria famiglia, mentre Andrea è in Sardegna e ieri ha animato, con la sua musica, una serata nel locale Just Cavalli a Porto Cervo.

Giulia De Lellis ha problemi di salute

Pochi giorni fa Giulia De Lellis aveva detto a tutti i suoi follower che stava attraversando un momento un po’ complicato da un punto di vista della salute perchè aveva da affrontare, a breve, un fastidioso e impegnativo intervento e aveva detto così: «Mi sono cagat* sotto tutto il giorno, ma poteva andare peggio. Me la caverò con una operazione al naso, e ancora non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari dovrò poi fare. Il controllo alla gola è stato fastidiosissimo. Purtroppo, non sarà semplice guarire, ma sono molto serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così».