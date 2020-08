Vita in diretta, Andrea Delogu a Marcello Masi: “Capirai quanto sono importante per te” e lui “Sei Impazzita…..”

0 SHARES Condividi Tweet

Marcello Masi e Andrea Delogu al timone de “Vita in diretta estate” ci stanno abituando a siparietti simpatici che mettono in evidenza, oltre il loro carattere allegro, anche il grande affiatamento che c’è tra di loro che salta subito agli occhi e che, inevitabilmente, porta a fare il confronto con l’altra coppia che li ha preceduti, quella composta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che era molto fredda e che non è mai decollata.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano

La coppia formata da Alberto Matano e Lorella Cuccarini è sempre apparsa molto distante e fredda anche se, entrambi grandi professionisti sono stati in grado di portate a termine, fino in fondo il loro incarico salvo poi, all’ultima puntata fare emerger e prepotentemente tutto il malcontento. Se fosse dipeso da Alberto Matano il pubblico non avrebbe mai saputo cosa stava sotto il rapporto che, se pur freddo, era cordiale ma Lorella Cuccarini ha tenuto a svelare tutto e così il quadro è stato completo e ognuno ha preso le parti di uno o dell’altro.

All’ultima puntata, nonostante fosse stata resa pubblica la lettera di Lorella Cuccarini che accusava il collega, pur non facendo mai il suo nome, di averla voluta all’angolo a causa del suo ego smisurato, Alberto Matano l’ha comunque salutata e ringraziata mentre lei lo ha ignorato completamente.

Andrea Delogu a Marcello Masi “Ti mancherò”

La coppia formata da Andrea Delogu e Marcello Masi, invece è certamente ben assortita e i due insieme sono frizzanti e simpatici tanto che hanno convinto fin da subito.

Ieri, durante la puntata ospite da loro era Pupo che ha cantato i suoi brani più celebri e li ha coinvolti. Quando è stata la volta di “Su di noi” Andrea Delogu ha detto a Masi “Sai quando la canterai questa canzone? Dal 4 settembre “ e lui di rimando “Questa non l’ho capita” e così lei gliela ha spiegata riportandogli le parole della canzone: “Ti stavo vicino ma non mi accorgevo di quanto importante eri tu.”, cioè: “Ti mancherò”

E lui, divertito: “Ma che stai dicendo?”

Poi Andrea Delogu ballando è uscita di scena e lui simpaticamente e certamente apprezzando la simpatia e la bellezza della compagna di lavoro ha esclamato verso il pubblico “E’ impazzita”.

Il pubblico ha apprezzato l’ennesimo simpatico siparietto e “Vita in diretta estate” si è confermata una trasmissione molto piacevole da seguire che, se pur tratta anche argomenti di attualità spesso dolorosi, ha anche quella punta di leggerezza che serve e che piace.