Emergenza Covid-19, a Modugno tre persone positive, cinque in isolamento fiduciario, un paziente ricoverato, gli altri a casa

Il virus circola anche in estate. E’ un dato di fatto inconfutabile. A Modugno la situazione è la seguente: sono 3 i pazienti risultati positivi, uno dei quali è ricoverato.

Cinque le persone che sono in isolamento fiduciario. A renderlo noto è stato il primo cittadino della città, Nicola Magrone.

Secondo quanto riferito sempre dal sindaco di Modugno i tre pazienti sono in buone condizioni di salute ma i loro contagi non sono collegati tra loro.

Il Sindaco chiarisce che :“La presenza di contagiati a Modugno è soprattutto da mettere in relazione con alcuni rientri da zone a definite a rischio dagli organi competenti. Le cause del contagio, con riferimento ai soggetti in questione, non sono tra loro correlate”.

“Come sappiamo bene, il virus non ha mai smesso di circolare, e certamente ora pare riprendere un po’ troppo piede nei nostri territori”.

Il Sindaco di Modugno chiede maggiori attenzioni ai suoi cittadini: “rispettare scrupolosamente le misure del distanziamento sociale, indossare la mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi e affollati e a lavare e igienizzare spesso le mani”.