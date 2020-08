Dramma in un supermercato, uomo ha un malore mentre fa la spesa, dopo pochi attimi muore, choc tra gli altri clienti

0 SHARES Condividi Tweet

E’ successo tutto in un attimo. Un uomo è morto mentre stava facendo la spesa in un supermercato si via Domiziana a Mondragone.

L’uomo si è accasciato a terra alla presenza di dipendenti e altri clienti del supermercato. Lo choc per i presenti è stato tanto.

L’uomo è stato subito soccorso ma è morto subito dopo essersi accasciato.

Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere morto per un improvviso attacco cardiaco. Il malore potrebbe essere stato causato anche dalle alte temperature registrate fino a ieri nel sud Italia.