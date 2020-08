Giulia De Lellis rompe il silenzio sui problemi con Andrea Damante e rivela cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo in crisi, non si sono lasciati ma stanno vivendo un momento complicato. Questo, dopo i vari rumors, lo ha rivelato proprio la diretta interessata, Giulia De Lellis che ha postato un video raccontando cosa sta accadendo, per evitare che vengano dette cose non vere. Ha preferito parare lei stessa e mettere in chiaro diversi punti.

Le parole di Giulia De Lellis sulla crisi con Andrea Damante

Giulia ha postato sui social un video nel quale ha detto così: «È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, in cui stiamo capendo. Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutte e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, perché vogliamo prima un po’ capirci. Ho imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa devo prendermi il mio tempo».

E poi, per sgombrare il campo da inutili fraintendimenti che alla lunga possono fare male anche alla coppia stessa, ha detto: «Prima di iniziare a dare i numeri, a impazzire, a leggere articoletti, dar retta a str…ate varie, guardate qua, c’è una Play Station completamente intatta. La cabina armadio di Andre e tutte le sue cose sono al loro posto».

Però ha anche detto: «Siamo tristi, ma stiamo cercando di capirci»

I due avevano da poco superato un’altra crisi che li aveva allontanati e anche avvicinati ad altre persone, lei ad Andrea Iannone e lui ad una modella. Ma queste storie sono durate poco e loro due si erano ritrovati e riavvicinati.

La causa della rottura: un presunto tradimento

Le voci sempre più insistenti ritenevano che la causa della rottura tra i due dipendesse da un presunto tradimento di Andrea che, pare fosse stato scoperto in compagnia di un’altra ragazza mentre si allontanava dopo una serata.

Giulia che non ha parlato di tradimento ma di un momento complicato ha anche detto ai suoi fans che per il momento non vuole dichiarare altro ma , con i suoi tempi, avrà modo di spiegare anche i dettagli, infatti, ha detto: “Quando sarà il momento condividerò“.

La storia tra loro due, se pur bellissima non è mai stata semplice , infatti spesso c’è stato questo tira e molla segno che, nonostante i tanti problemi che ogni coppia ha, loro due comunque hanno voglia di stare insieme.