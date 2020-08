Belen e Antinolfi storia al capolinea, lui corre dalla ex che dice: “E’ affranto per la fine della storia con Belen”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen, dopo la delusione della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ha trovato consolazione tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con il quale ha trascorso un romantico weekend a Capri. In quello stesso periodo a Capri c’erano anche Stefano De Martino con un gruppo di amici e Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi.

Belen e Gianmaria Antinolfi

Belen e Gianmaria Antinolfi hanno iniziato a formare una coppia poco dopo che è finito il rapporto con Stefano De Martino e a tutti è sembrato che Belen stesse cercando consolazione troppo presto, quando ancora la fine del suo matrimonio, peraltro avvenuta per la seconda volta, era troppo fresca e dolorosa.

I giornali di gossip, però, testimoniavano una coppia in giro in barca, alle feste e anche abbastanza presa l’uno dall’altra ma così non era se il loro rapporto è già terminato.

L’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, Mariela Ballesteros ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale “Chi” e ha detto così:

“Ho conosciuto Giovanni Maria, perché si chiama così, cinque anni fa a Capri. Eravamo a un addio al celibato. Io avevo appena chiuso una relazione difficile e con due gli: Santiago e Lucas. Lui

si presenta come imprenditore del gruppo del lusso Kering.

In realtà non è né imprenditore, né milionario. È un

impiegato di questo colosso. Precisamente lavora per

il marchio France Croco. Nulla di male, per carità, ma

ne ho lette di ogni in questo periodo. La verità è

questa”.

“Per Giangi l’amore non è una cosa seria e la

situazione a un certo punto esplode. Fino ad arrivare

a un punto di non ritorno. Sono la mamma di due

bambini, non potevo più giocare”.

Dopo che è finita tra Antinolfi e Belen, lui è ritornato dalla ex

: “Abbiamo

chiacchierato

e ho notato la sua sofferenza per la

fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera,

mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo

compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine,

ognuno per la sua strada. Anche Belen era a Capri?

Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la

storia è finita. Era affranto. Lo conosco, ci proverà

ancora con lei. È venuto a piangere da me”

Belen ha iniziato una nuova storia con Michele Morrone

In queste ultime ore sta girando la notizia che Belen abbia iniziato una nuova storia d’amore, quella con l’attore Michele Morrone anche se il settimanale Chi ha scritto : “Un’altra bellezza è finita nel mirino del corteggiatore social, Michele Morrone. Dopo Belen Rodriguez, l’affascinante attore, esploso su Netix con il film 365 giorni, ha inondato di messaggi da ‘playboy in cerca di conquiste’ l’influencer Cristina Buccino. La Buccino ha risposto

picche”.