Pierluigi Diaco a “Io e Te”, Rosanna Lambertucci svela una verità scomoda e Diaco le dice: “Mai nessuno ha avuto il coraggio di dirlo”

Pierluigi Diaco, dopo un periodo difficile di insulti sui social per il suo modo un po’ troppo vero e diretto di essere, pare sia riuscito a rasserenarsi e anche con gli ospiti in studio è più rilassato.

Negli ultimi mesi pareva un po’ troppo teso, infatti, bastava poco per fargli perdere la pazienza e famose sul web sono diventate le sue frasi “Vuoi condurre tu?” e “Datte na calmata”

Pierluigi Diaco e il rapporto con Mara Venier

Pierluigi Diaco è molto legato a Mara Venier, infatti entrambi hanno avuto modo di raccontare che si telefonano spesso e si consigliano a vicenda anche se dei due chi, di solito, chiede consiglio all’altro è Diaco che si avvale dell’esperienza di Mara Venier. Tanto sono amici che Mara Venier una sera lo ha invitato a cena a casa sua e sul terrazzo della sua magnifica casa hanno assaporato le pietanze che la Venir è solita preparare per i suoi ospiti con le proprie mani.

Dopo la cena Mara Venier ha scattato una foto con il suo amico Diaco e, prendendolo bonariamente in giro, ha riproposto una sua frase sempre ripetuta e l’ha messa come didascalia della foto “Stasera conduco io”.

La dichiarazione scomoda di Rosanna Lambertucci

Ieri ospite graditissimo da Pierluigi Diaco è stata Rosanna Lambertucci che si è dilungata in una chiacchierata molto piacevole con il padrone di casa.

Rosanna Lambertucci volto amatissimo e seguitissima ha raccontato varie situazioni della sua vita, alcune molto dolorose come la perdita di una figlia e la morte del marito, altre gioiose come la figlia e la nipotina e poi un’altra che ha lasciato Pierluigi Diaco a bocca aperta.

La Lambertucci ha svelato che lei ha iniziato a lavorare in Rai perchè raccomandata e ha detto: “Sono entrata da raccomandata, all’epoca c’era come direttore generale Ettore Bernabei. Il mio patrigno era il capo della Procura di Roma. Noi avevamo la nostra industria alimentare, ma io sentivo il bisogno di realizzarmi al di fuori della protezione familiare. Preferirei tanto lavorare in Rai, gli dissi, senza pensare di finire in video. Avevo amici in Rai che lavoravano, dicevano che era un ambiente allegro. Entrai, e da quel giorno non mi ha più aiutato nessuno”.

Diaco, pur se ha fatto un balzo sulla sedia quando ha sentito che la Lambertucci, con una sincerità disarmante ha ammesso di essere stata raccomandata, le ha fatto i complimenti perché, ha voluto sottolineare che mai nessuno ha detto di aver avuto un posto di lavoro in Rai perchè raccomandata.