Vita in Diretta estate, Andrea Delogu mostra sui social un suo difetto fisico, il web le fa un grossissimo applauso virtuale

Andrea Delogu, conduttrice insieme a Marcello Masi di “Vita in diretta estate” che ha preso il posto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno condotto “Vita in diretta” per tutta la stagione invernale, piace davvero tanto.

Andrea Delogu piace come donna e come professionista e Marcello Masi non è da meno. Insieme sono vincenti e il pubblico li sta gratificando e premiando con degli ascolti davvero di successo come sono loro.

Il web sta addirittura chiedendo che continuino loro anche con la ripresa in autunno di “Vita in diretta” ma questo non è possibile perché è stato già indicato, ufficialmente, con la pubblicazione dei prossimi palinsesti, come conduttore Alberto Matano.

Andrea Delogu ha mostrato in tv la sua cellulite

Andrea Delogu ha avuto il coraggio di mostrare in tv la sua cellulite, difetto fisico che affligge tantissime donne e di cui la maggior parte si vergogna.

La Delogu, che non è nuova a svelare quali siano i suoi difetti fisici e a portare alta la bandiera del “nessuno è perfetto” ha fatto vedere a tutti la sua cellulite in occasione di una puntata di “Vita in diretta estate” quando si parlava proprio di questo.

Andrea Delogu in trasmissione ha ospitato Cristina Fogazzi, l’ Estetista Cinica, e ha voluto mostrare in diretta che anche lei ha la cellulite e poi ha detto: “Il corpo ci capita in sorte, come gli occhi marroni ma noi non siamo più in grado di accettarlo”.

Quindi ha concluso: “Nessuno è perfetto”. E questa non è nemmeno la prima volta che si espone così tanto, infatti un anno fa aveva detto così dopo aver partecipato al Festival di Castrocaro con Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e soprattutto luci giustissime”.

E poi, ancora: “Voler assomigliare a un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite”.

Tante donne dello spettacolo stanno mostrando i loro difetti fisici

Andrea Delogu non è la prima donna dello spettacolo a confermare che in tv la bellezza è spesso frutto di escamotage, di ore di sala trucco e di vestiti ad hoc ma anche di luci giuste.

Infatti, questa estate si sono esposte molto anche Costanza Caracciolo che ha mostrato la sua pancia post gravidanza, Aurora Ramazzotti con la sua acne e Melita Toniolo con qualche chiletto in più.