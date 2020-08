Antonella Clerici nella bufera, Anna Moroni pubblica una foto, lei commenta e il web le si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è pronta a ripartire con una nuova trasmissione che andrà in onda al posto della “Prova del cuoco” e che si occuperà, ancora di cucina.

Infatti, a detta dei vertici Rai “La prova del cuoco” è una trasmissione che non ha più nulla da dire e che aveva bisogno di essere completamente rinnovata.

Antonella Clerici, dunque, subentra a Elisa Isoardi non senza polemiche e malumori anche se le due continuano a dire che tra loro il rapporto è molto sereno, anzi, a riprova di questo, Elisa Isoardi le ha chiesto, quasi come una supplica di prendere nella sua nuova trasmissione i cuochi che erano con lei durante l’ultima edizione de “La prova del cuoco” che , a dire della Isoardi non solo sono bravissimi e professionali ma si sono dimostrati anche all’altezza di reggere tutte le tensioni e le problematiche derivanti dalla pandemia della scorsa primavera che non è tutt’ora terminata anche se abbastanza sotto controllo.

Antonella Clerici prende il posto di Elisa Isoardi

La storia tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici si ripete. Da quando la Isoardi l’ha sostituita durante la maternità della Clerici le due donne si sono spesso succedute non senza malumori, polemiche e frecciatine.

Ma ora sembrava tornato il sereno anche se durante un’intervista la Clerici ha sottolineato che la Isoardi deve condurre una trasmissione che sia tutta sua e non prendere quelle degli altri. A questa frecciata mascherata da consiglio se non proprio da augurio la Isoardi al momento non ha risposto nulla.

Antonella Clerici commenta una foto di Anna Moroni e il web insorge

Anna Moroni che per anni è stata la spalla di Antonella Clerici ora conduce una trasmissione sulle reti Mediaset. In tanti hanno sperato che, tornando la Clerici sulla Rai anche Anna Moroni tornasse ma pare che così non sarà.

Anna Moroni ha postato una foto sui social e Antonella Clerici ha commentato così: “Sei sempre in giro” e poi un cuore.

Ma il popolo del web non ha accolto con piacere questo commento e piuttosto l’ha intrepretato male, come fosse un rimprovero e allora ha detto: “Fa bene! Arrivarci alla sua età come lei!” o, ancnora: “Ma fa bene !!!!” .