Pierluigi Diaco a Io e Te, la sua ospite Teresa De Sio gli racconta cosa le è accaduto e Diaco non sa come commentare ciò che ha ascoltato

Pierluigi Diaco, al timone della sua trasmissione “Io e te” che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 14.00, sta riscuotendo un successo di pubblico che va via via sempre più consolidandosi.

Nonostante questo, nonostante tutti gli apprezzamenti che riceve, la dirigenza Rai ha deciso che l’ultima puntata di “Io e te” andrà in onda il 4 settembre e poi la trasmissione sarà cancellata.

Questa decisione, confermata anche dall’assenza nei palinsesti della prossima stagione del nome di Pierluigi Diaco insieme ad altri eccellenti quali Lorella Cuccarini, Salvo Sottile e altri ancora, sta facendo molto discutere perché non è chiaro il motivo per il quale una trasmissione che va così bene in termini di ascolto, non venga riproposta.

Rosanna Lambertucci cosa ha detto a Diaco

Qualche giorno fa ospite di Diaco è stata Rosanna Lambertucci che è stata molto diretta e, senza peli sulla lingua, gli ha detto cosa pensava e cioè che era assurda la decisone della Rai di non voler più proseguire con la trasmissione.

Diaco era molto in imbarazzo e più volte ha provato a fermare la Lambertucci che, però, non aveva voglia di essere zittita su quest’argomento.

Diaco era in difficoltà e ha avuto belle parole per il direttore di rete.

Diaco ospita Teresa De Sio

Durante la puntata di ieri di “Io e te” ospite di Pierluigi Diaco è stata Teresa De Sio che ha raccontato qualcosa della sua vita personale che ha lasciato Pierluigi Diaco senza parole.

Teresa De Sio ha svelato cosa le è accaduto durante il lockdown: «Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva».

E poi ha detto anche: «Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo». Pierluigi Diaco, che è anche molto amico di Teresa De Sio è rimasto a bocca aperta e poi è anche intervenuta Katia Ricciarelli, che ha detto la sua: «L’uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare».