Vita in Diretta estate, Al Bano ospite compie un gesto inaspettato verso l’intervistatrice che si allontana in fretta

Ieri, la trasmissione “Vita in diretta estate” che va in onda su Rai 1 il pomeriggio ogni giorno dal lunedì al venerdì e che è condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi, ha avuto come ospite in collegamento intervistato dalla inviata Rosanna Cacio, Albano.

I due erano a Rimini per sponsorizzare un serie di eventi che Albano sta promuovendo per tentare di far ripartire il turismo dopo il covid.

Albano compie un gesto che non doveva fare e Rosanna Cacio si allontana bruscamente

Rosanna Cacio era a Rimini per intervistare Albano che si trovava in compagnia di Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura.

Giovanni Terzi e Albano stanno promuovendo una serie di iniziative per far ripartire il turismo in Emilia Romagna che, colpita dal covid come il resto dell’Italia, ha subito un brusco stop del turismo.

I due hanno anche molto scherzato insieme e poi Giovanni Terzi ci ha tenuto a precisare che Albano “Era l’artista più amato da mio madre. In famiglia per lui c’era un grande affetto, che è quindi stato trasmesso a me”.

Poi sono stati fatti vedere dei filmati di Albano da giovane e il cantante di Cellino San Marco ha detto scherzando e prendendosi un po’ in giro: “Ero di una bellezza sconvolgente, non me ne ero mai accorto”.

Rosanna Cacio, Albano e Giovanni Terzi erano a debita distanza per rispettare le norme anticovid ma poi Albano, nella sua spontaneità e coinvolto dagli argomenti che stavano trattando, ad un certo punto si è avvicinata troppo alla intervistatrice e le ha toccato un braccio. Rosanna Cacio per rispetto delle norme si è allontanata bruscamente e poi la situazione è tornata normale.

Albano, Jasmine e la sua famiglia a Cellino

In questi giorni non si parla d’altro che dell’entrata di Jasmine, la figlia che Albano ha avuto da Loredana Lecciso oltre al Bido nel mondo dello spettacolo. La ragazza ha preteso di arrivarci a varcare il mondo della musica senza chieder aiuto ai genitori che, famosi, avrebbero potuto in qualche modo agevolarla. La ragazza, invece, non ha neppure usato il cognome del papà ma si è fatta conoscere solo come Jasmine. Il suo primo brano “Ego” è piaciuto tantissimo tanto che ha già raggiunto 200mila visualizzazioni. I genitori, Albano e Loredana Lecciso si sono detti molto orgogliosi della ragazza ormai 19enne.