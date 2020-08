Nancy Coppola ha perso 20 chili e racconta come ci è riuscita

0 SHARES Condividi Tweet

Nancy Coppola, cantante di 34 anni è dimagrita di 20 chili e in una stagione dove la priorità è mostrare un fisico in forma, per la prova costume, fa davvero effetto.

In primavera ci si comincia a preparare per affrontare innanzitutto il proprio giudizio davanti allo specchio e poi quello di altri, amici e parenti che sono pronti a scrutare quel mezzo chilo in più o in meno che si è accumulato durante l’inverno. Quest’anno poi ancor di più perché con la chiusura forzata in casa le occasioni per mangiare, gustare e passare del tempo ci hanno fatto ritrovare, chi più chi meno appesantiti e insoddisfatti. E se il costume dell’anno prima non è entrato quest’anno è stato un doppio problema, di fisico e di tasca.

Nancy Coppola è dimagrita di 20 chili

Nancy Coppola è stata una delle naufraghe durante una edizione de “L’isola dei famosi vip” nel 2017, ben già tre anni fa.

Nancy che ha sempre avuto qualche chiletto in più, dopo la seconda gravidanza ha deciso che era arrivato il momento di rimettersi in forma e ha deciso per il bendaggio gastrico.

Oggi che il peggio è passato perché non è certo da poco sottoporsi a tale intervento, ha dichiarato: “Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … Meno 20 Kg“.

Prima di sottoporsi a tale intervento aveva già spiegato: “Mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze…”.

Ora che sono trascorsi dieci mesi, Nancy ha detto: “Ora posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… CE L’HO FATTA! Grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno”.

Chi è Nancy Coppola

Nancy Coppola è un’attrice e cantante ma anche è mamma di due bambini, il primo figlio è nato nel 2012, Vincenzo, la seconda nel 2019, Giulia.

Nel 2018 ha recitato in un film “Il mio uomo perfetto”, ma soprattutto si è dedicata alla carriera di cantante.

Nancy ha deciso di sottoporsi al bendaggio gastrico per limitare il suo peso. L’intervento non è risolutivo se non ci si sottopone anche ad una dieta.

Lei ha detto così: “Oggi mi do una nuova occasione , una svolta….mi do un aiuto… Mi riprendo tutto ciò che mi faceva stare bene… mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze. Questa mattina la vostra Mamma Cantante andrà a sottoporsi ad un BENDAGGIO GASTRICO per tornare a piacersi. Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane…e soprattutto non voglio nascondervelo anzi ho il piacere di condividerlo insieme a voi questo mio momento OGGI penso a me… fatemi un bocca al lupo”.

E poi ha anche detto: ‘’Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… CE L’HO FATTA ! Meno 20kg, grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno’’.