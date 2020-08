Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel attaccata sui social risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Deva Cassel è la figlia 15enne bellissima di Monica Bellucci e Vincent Cassel

La ragazza, nonostante abbia solo 15 anni, ha già mosso i primi passi nel mondo della moda dove è richiestissima.

Deva Cassel ha due genitori importanti e, probabilmente, ha da sempre fatto i conti con queste presenze ingombranti ma ora sta per compiere 16 anni e la sua vita sta cambiando.

Gli attacchi social alla sua bellezza

Purtroppo la ragazza in questi giorni è stata attaccata molto sui social dove l’hanno accusata di essersi rifatta.

All’inizio Deva Cassel non ha dato molto peso ma poi gli attacchi sono diventati pesanti e ha risposto così: “Non sono rifatta, basta assurdità sulla mia vita”

La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è andata giù pesante e ha risposto a tono: “Presto avrò 16 anni. È normale che gli adolescenti subiscano cambiamenti fisici, specialmente a questa età. Non ho mai preso in considerazione un’operazione e so che i miei genitori non mi avrebbero mai permesso di sottopormi a una procedura di cambio del corpo senza una buona ragione. Le mie labbra si sono evolute come il resto del mio corpo perché è così che funziona crescendo. Pensa prima di diffondere informazioni così stupide e inutili su una ragazza”.

La reazione di Deva Cassel su Instagram

Deva Cassel su Instagram ha risosto così a chi l’accusava che, pur di assomigliare alla mamma, si era sottoposta alla chirurgia estetica: “Ora, queste sono le foto di me da molto piccola. Come potete propriamente vedere, labbra e sopracciglia sono già alte e gonfie. So che non dovrei dare importanza a commenti come questi, ma stanno iniziando ad infierire nella mia vita di tutti i giorni. Sto andando a tutti chiaramente la prova che il mio viso non è cambiato, se non nel modo in cui dovrebbe, con il passare del tempo”.

E poi , ancora: “Non pubblicherò altre foto di me da piccola per motivi di privacy. Ho scelto queste due perché mostrano meglio le mie caratteristiche, così la gente può smettere di dire assurdità sulla mia vita personale, quando non conosce nemmeno il 3% della mia vita. So che i rumors sono grossa parte di ciò che tiene vivo i social. Possono essere divertenti e farci riflettere di molte cose, ma non su argomenti come questo: dai su, potete fare di meglio”.

Deva Cassel ha sfilato per Dolce & Gabbana alla Milano Men’s Fashion Week dove la ragazza è stata molto apprezzata per la sua straordinaria bellezza.