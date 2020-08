Giulia De Lellis, la sorella Veronica scrive un messaggio ad Andrea Iannone e il web le si scatena contro

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis è tornata con Andrea Damante ma, poco dopo, i due sono entrati di nuovo in crisi.

Anche questa volta pare che ci sia un tradimento di mezzo anche se Giulia De Lellis ha postato un video sui social in cui spiega che, nonostante ci siano di nuovo dei problemi tra di loro, questa volta , a differenza della precedente, la play station non è andata in frantumi e i vestiti di Damante sono ancora tutti nel loro armadio a casa.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Quando la prima volta Giulia De Lellis e Andrea Damante entrarono in crisi, Giulia, poco dopo, iniziò una storia con Andrea Iannone ex di Belen Rodriguez dopo che si era , a sua volta lasciata con il marito.

La storia durò un po’ ma poi i due si lasciarono e un po’ di tempo dopo Giulia De Lellis tornò con Andrea Damante.

Giulia e Andrea dopo essersi conosciuti e innamorati nella trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e donne” sono sempre stati molto innamorati tanto da andare quasi subito a convivere ma i problemi tra loro ci sono sempre stati perché Andrea, pare, si lasci tentare spesso dalla bellezza femminile.

Il messaggio della sorella di Giulia, Veronica ad Andrea Iannone

La sorella di Giulia, Veronica molto bella anche lei ha scritto un messaggio sui social ad Andrea Iannone e il web le si è rivoltato contro.

Veronica, il giorno del compleanno di Andrea Iannone ha scritto così: “Tanti auguri Zio Andrea Iannone”Il web non ha capito l’appellativo di “zio” e ha chiesto spiegazioni insinuando che, dopo la rottura tra Giulia e Andrea Damante la De Lellis si sia di nuovo avvicinata a Iannone ma prontamente la sorella Veronica ha scritto: “Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri a un Amico? Credo sia opportuno darsi una regolata, dato che avevo già spiegato a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea, al di là della vita di mia sorella, rimarrà tale! Dai su, andiamo al mare che tra 15 giorni è finita l’estate”.

La sorella ha voluto un po’ sdrammatizzare i toni usati dal popolo web e , in fondo non li ha capiti neppure perché accade spesso che un ex fidanzato anche quando diventa ex rimane sempre in famiglia. Purtroppo il mondo del web tende sempre a fare un po’ di dietrologia che la maggior parte delle volte è solo fantasia