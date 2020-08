Nicoletta Mantovani moglie di Luciano Pavarotti “Mi sposo perché ho una voglia matta di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nicoletta Mantovani é la vedova del grandissimo e indimenticabile tenore, Luciano Pavarotti.

Nicoletta Mantovani dopo aver immensamente sofferto per la morte del marito oggi ha ritrovato l’amore ed è al settimo cielo.

La Mantovani che da Big Luciano ha avuto una bambina, Alice che oggi ha 17 anni vuole gridare al mondo la sua felicità e lo fa sposandosi con l’uomo di cui è profondamente innamorata.

Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti, una bellissima storia d’amore

Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti si sono perdutamente innamorati quando lui era ancora sposato e il gossip all’epoca si scatenò perché per molto tempo i due negarono che tra loro ci fosse una storia d’amore fino a quando non fu immortalato un loro bacio nelle acque delle Barbados e, a quel punto non poterono più negare.

Poi Nicoletta rimase incinta e decisero di sposarsi e lo fecero teatro Comunale di Modena

Parlando di quei tempi Nicoletta oggi dice: “Entrambi pensavamo che sarebbe stata solo un’avventura”.

I due , in nome del loro amore riuscirono a superare mille avversità e tutte difficoltà che si frapposero per chiudere un matrimonio, quello di Pavarotti con Adua, che fu davvero complicato portare a termine.

Nicoletta Mantovani è innamorata e si sposa a settembre

Nicoletta Mantovani non ha alcuna intenzione di nascondere il suo amore e ha dichiarato al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini che a settembre si sposerà.

La Mantovani ha detto così: “Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore. Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna, in una chiesa speciale per me, piena di significato”.

E poi ha aggiunto: “Poi il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra … Siamo tanto felici»

E poi, a proposito di Luciano Pavarotti dice: “rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi diceva Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”.

Nicoletta Mantovani, dopo tanto dolore per la perdita del suo grande amore, è tornata ad essere una donna felice.