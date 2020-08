Pierluigi Diaco, a “Io e te” ospite Edoardo Vianello che parla della morte della figlia ma Diaco lo ferma e dice: «Non voglio che ne parli», nello studio silenzio imbarazzante

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco continua a d essere al timone della sua trasmissione “Io e te” e lo sarà fino al 4 settembre, quando il programma terminerà senza più riprendere. Questa decisione, che non piace a Diaco e non piace ai telespettatori, è stata presa prima che venissero pubblicati i palinsesti e, quando la decisione è stata ufficializzata, tante sono state le persone che sono rimaste sorprese e amareggiate , in primis proprio il conduttore Pierluigi Diaco che per molto tempo, nonostante chiedesse notizie, non aveva risposte.

In questi mesi ci sono state tante polemiche sulla conduzione di Diaco , a volte un po’ “ruvida” e il web lo ha attaccato duramente ma Diaco è riuscito a resistere e a portare avanti il suo stile, senza modificarlo anche se da tempo non gli si sente dire più le sue celebri frasi che lo hanno fatto prendere in giro bonariamente anche dai suoi colleghi, una su tutte Mara Venier che a Diaco è legata da un profondo affetto.

Le frasi celebri di Diaco “Vuoi condurre tu?” e “Datte na calmata”.

Pierluigi Diaco ospita Edoardo Vianello che parla della morte della figlia

Ospite di Pierluigi Diaco a “Io e Te” Edoardo Vianello che da poco ha subito un lutto e un dolore grandissimo, la morte della adorata figlia nata dal matrimonio con Wilma Goich.

Edoardo Vianello ha cominciato a parlarne a Diaco della tragedia che ha vissuto, appunto la morte della figlia Susanna,che era una bravissima speaker radiofonica, grande amica di Fiorello.

Ma Diaco che lo aveva ospitato per parlare della immensa carriera di Edoardo Vianello lo ha subito bloccato e gli ha detto:

«Non voglio parlare del tuo dolore, della morte di tua figlia, un fatto molto privato e io non voglio parlarne in televisione».

Edoardo Vianello è andato ospite da Pierluigi Diaco insieme alla moglie attuale, Elfrida Ismolli, una donna albanese che ha 45 anni, dunque tantissimi in meno di Edoardo Vianello.

I due che si sono mostrati e raccontati come innamoratissimi hanno detto che hanno sempre difficoltà a far credere il loro amore per la differenza di età.

Io e Te, passa una scritta che svela la verità

Durante la puntata di “Io e te” è passata una scritta che ha svelato una verità che non tutti conoscevano.

In sovraimpressione si è letto che era morta la grandissima Franca Valeri senza che Pierluigi Diaco facesse alcun accenno e questo ha fatto capire che la trasmissione non era in diretta come pochissimi sapevano.