Albano, la figlia Jasmine decide di svelare una verità scomoda e fa una dichiarazione che nessuno si aspettava “Ho paura perché ….”

Albano si sta godendo questo periodo di vacanza nella sua Cellino San Marco dove, spesso ospita amici e colleghi molto famosi. Da lui, infatti, tra gli altri, sono andati Gianni Morandi con la moglie Anna, J Ax con la famiglia, Simona Ventura con il prossimo marito Giovanni Terzi e tanti altri ancora.

Tutti quelli che vanno a Cellino San Marco sono ospito graditi di Albano, molti di loro sono grandi amici del cantante pugliese e conoscono una vita semplice a contatto con la natura che spesso li incanta.

Albano svela un segreto familiare

Albano che è un uomo che, partendo dalla propria terra che ha sempre amato immensamente è arrivato molto lontano, ama raccontare aneddoti della sua vita familiare, delle sue radici delle quali è tanto orgoglioso e qualche volta ha raccontato il motivo per il quale indossa sempre quel famoso cappello.

Albano ha detto che è una tradizione di famiglia, che quello era il modello di cappello che indossava sempre il padre e lui, fedele alle tradizioni, intende continuare a portare avanti lo stello stile. Albano ha anche rivelato che all’inizio della sua carriera, quando lasciò Cellino San Marco non era così legato alla sua terra come quando ha iniziato a viverla da lontano. E’ stato proprio allora che ne ha capito il valore profondo e l’amore immenso che provava.

Jasmine dichiara “Ho paura perché per me è troppo presto”

Jasmine, la figlia che Albano ha avuto da Lorena Lecciso si é lanciata con grande entusiasmo nel mondo della musica e ha inciso il suo primo singolo “Ego” che in poco tempo ha raggiunto 200mila visualizzazioni.

Facile è stato pensare che la ragazza, a questo punto, abbia anche voglia di calcare il palco di Sanremo ma lei ha risposto, mostrando un grande senso di responsabilità, così: “Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. E’ ancora troppo presto per affrontare questa esperienza”.

E poi ha aggiunto: “Quel palco un po’ mi mette paura. Devo ancora fare tanta gavetta”.

Jasmine che ha rifiutato di farsi conoscere con il suo cognome famosissimo, e per entrare nel mondo della musica ha puntato tutto sul suo nome e sulle sue capacità.

Jasmine sta mostrando una grande personalità e anche maturità anche se ha solo 19 anni.

Questa ragazza, che potrebbe avere una vita facile e vivere sugli allori, ha deciso che vuole farcela da sola.