Belen Rodriguez, non intende tornare sui suoi passi e, ancora una volta lo sottolinea: “Non accadrà mai”

Belen Rodriguez sta facendo i conti con la fine del suo matrimonio e, poiché questa è la seconda volta che è costretta a mettere la parola fine, probabilmente sta soffrendo anche più della prima volta.

La Rodriguez ci credeva nel suo matrimonio e ci ha voluto riprovare anche se era ben consapevole del carattere del marito, di Stefano De Martino.

Maria De Filippi ha spiegato come si comporta Stefano

E’ stata proprio Maria De Filippi, in occasione di un’intervista che ha spiegato molto bene cosa è accaduto e, soprattutto, il carattere di Stefano. La De Filippi, per quanto sia stata discreta e non sia scesa nei particolari, pur, probabilmente conoscendo tutta la verità, ha dipinto un quadro dei pregi e difetti di Belen e Stefano facendo facilmente intuire che Stefano ha tradito Belen e questa non sarebbe stata neppure la prima volta; Belen ne è profondamente innamorata, crede nella famiglia e per lei il dolore della fine del matrimonio è davvero grande.

La Rodriguez chiarisce che non intende tornare sui suoi passi

Belen Rodriguez è molto attiva sui social e quando una sua follower le ha scritto: “Non lasciare che nessuno ti demolisca mai. Siamo donne, non esiste!”.

E Belen ha prontamente ha risposto chiarendo, ancora una volta, la sua posizione: “Ricordati che non accadrà mai. E chi ci ammazza?”

Belen ha voluto chiarire che per lei la storia è finita e che ha voglia di ricominciare da un’altra parte.

Infatti, dopo che è uscita l’intervista a Maria De Filippi che metteva in conto la possibilità che Belen perdonasse Stefano, lei ha fatto un video e l’ha postato sui social dove cantava la canzone di Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita” e quando ha cantato il verso “ricorda che un uomo va sempre perdonato” lei ha mosso il dito in segno di no.

Qualche giorno fa Giovanni Ciacci nella trasmissione condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola ha dichiarato così a proposito del triangolo Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi: “Lavorando per la stessa rete, è business sicuramente, ha dichiarato l’opinionista”.

Invece, Barbara Alberti, a proposito dei video e foto postati dalla Marcuzzi in compagnia del marito ha detto: “Poveretti, sono obbligati ogni settimana a sbaciucchiarsi fino alla morte. Ci crediamo. Loro si adorano, basta che non ce li troviamo ogni settimana in questa corvée”.