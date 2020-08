Stefano De Martino le sta provando tutte per ritornare con la moglie ma Belen gli ha risposto sui social “Nessun perdono”

0 SHARES Condividi Tweet

Una storia davvero infinita quella tra Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino:un colpo di fulmine, un grande amore, un matrimonio, un divorzio, un riavvicinamento e ora una separazione. In tutto questo c’ è da aggiungere l’evento più bello, la nascita di un bambino. Ma se da una parte c’è Belen sempre innamorata, sempre fedele e sempre dedita alla famiglia, dall’altra c’è un De Martino “birichino” che gliele fa di tutti i colori sapendo, poi, di riuscire sempre a farsi perdonare, o almeno, questo è ciò che ha dichiarato Maria De Filippi.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Prima che Maria De Filippi rilasciasse alcune dichiarazioni, si era intuito che la responsabilità della fine del matrimonio, per la seconda volta, dipendeva da Stefano ma la situazione era davvero poco chiara. Poi la De Filippi, a questo proposito ha chiarito molto bene parlando di un De Martino che ne combina di tutti i colori ma che poi sa come farsi perdonare e di Belen dolcissima con il cuore di una bambina.

La De Filippi aveva anche insinuato il dubbio che Belen potesse tornare su suoi passi ma Belen le ha risposto sui social facendo il segno di un no con il dito.

Stefano De Martino sta facendo di tutto per tornare con Belen

Il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha spiegato alcune dinamiche che stanno accadendo all’interno della coppia Belen De Martino. Secondo il settimanale “Chi” Stefano starebbe facendo di tutto per tornare con la moglie. Pare che non si stia fermando di fronte ad alcun rifiuto ma che sta tentando e ritentando.

Ieri Belen ha pubblicato la foto di un muro con su scritto “Nessun perdono”. La risposta a Stefano è certamente eloquente.

Poi, Belen ha fatto anche una stories con scritto “La mia pace è mia responsabilità”.

Nel frattempo Belen, pare, abbia messo un punto alla sua storia con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e anche a quella con l’attore Michele Morrone.

Probabilmente appena terminata la storia con il marito ha voluto buttarsi nelle braccia di qualcuno che la potesse consolare e poi si è resa conto che la teoria del “chiodo schiaccia chiodo” non poteva funzionare e ora è sola a godersi l‘estate in compagnia della sua famiglia d’origine che non la lascia mai e del suo bambino Santiago.