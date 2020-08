Elodie attacca duramente Matteo Salvini e la Lega le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Uno scontro tra Elodie e la Lega che è cominciata da un po’ di tempo e sta continuando con toni molto accesi.

Qualche mese fa, in occasione di una partita, la finale di Coppa Italia, tra Juventus e Napoli, il cantante Sergio Sylvestre aveva sbagliato a cantare l’inno d’Italia, o meglio ad un certo punto si era bloccato perché non ricordava più le parole.

Da lì ci sono state tante critiche e attacchi per la scelta di chi avrebbe dovuto rappresentare l’Italia a livello canoro e qui c’era stato un primo scontro tra Elodie e Salvini perché Salvini non era stato d’accordo ad affidare un momento così significativo per l’Italia a Sergio Sylvestre e Elodie, in quell’occasione aveva scritto così sui social: “Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo“.

Elodie e il suo momento all’interno del panorama musicale

Elodie , con grande soddisfazione, ha avuto il disco d’oro per “This is Elodie” e il disco di platino per “Andromeda”.

Andromeda era stata portata a Sanremo, nella sua 70 edizione e ha raggiunto un grande risultato: 17 milioni e mezzo di stream e 18 milioni di visualizzazioni.

Invece, questa estate Elodie sta spopolando con “Guaranà” e “Ciclone”, di Takagi e Ketra.

Elodie si sta preparando per il suo tour “This is Summer” che toccherà la Valle d’Aosta, al Musicastelle Outdoor, e all’Indiegeno Fest di Patti mentre il 30 agosto sarà, insieme a Dardust e Mahmood al Memorial Alessandro Troiani ad Ascoli Piceno e poi a Catania il 3 settembre e a Sammichele di Bari il 13 settembre.

Elodie attacca ancora Matteo Salvini

Ieri la bravissima e amatissima cantante Elodie è tornata ad attaccare il leader della Lega, Matteo Salvini.

L’occasione è stata un’intervista che Elodie ha rilasciato al Corriere della Sera durante la quale ha detto: “Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”.

E poi ha continuato: “Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché far leva su quello”.

E poi, ancora: “Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità.”.

E poi ha anche aggiunto: “Che sia stata a Lecce o nelle case popolari a Roma ho sempre trovato una grande famiglia, gente che accoglie il diverso. Il Paese è meglio di chi lo rappresenta.”.

La Lega risponde sui social a Elodie

La Lega ha immediatamente risposto alla cantante Elodie, forse anche perché non è la prima volta che Elodie attacca Matteo Salvini. La risposta della lega non è stata affatto dolce, infatti su twitter ha scritto: “Non la pensi come lei? Sei ignorante!”.