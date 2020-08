Adriana Volpe, ospita Stefania Orlando ma ad un certo punto la interrompe e le dice: “Questo non me lo puoi dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe è al timone, insieme ad Alessio Viola della trasmissione “Ogni mattina “ che va in onda , appunto ogni mattina su Tv8.

Purtroppo, la trasmissione non sta riscuotendo un grandissimo successo in termini di ascolto e su questo la Volpe è stata anche attaccata dal suo acerrimo nemico Giancarlo Magalli che è riuscito a prenderla in giro e a ferirla. Invece, a favore di Adriana Volpe è intervenuto Maurizio Costanzo che ha detto che Adriana Volpe è una bravissima conduttrice, che sa stare in video e che bisogna dare alla gente il tempo di affezionarsi ad una nuova trasmissione televisiva. Invece, gli attacchi che la trasmissione riceve riguardano soprattutto i contenuti che sarebbero uguali a quelli di tante altre trasmissioni e, dunque, poco accattivanti.

Adriana Volpe interrompe Stefania Orlando e le dice “Questo proprio non me lo puoi dire”

Adriana Volpe ha avuto come ospite in trasmissione da lei Stefania Orlando e le due hanno chiacchierato amabilmente. Con Stefania Orlando che era in collegamento c’era l’intervistatore Luca Calvani.

Stefania Orlando si trovava a Fregene, nella sua casa al mare.

Stefania Orlando, che probabilmente è anche molto amica di Adriana Volpe tanto da averla invitata anche al suo matrimonio, ha fatto alla padrona di casa tanti complimenti sia sul suo aspetto fisico che professionale ma ad un certo punto Adriana Volpe, mettendo in evidenza che anche Stefania Orlando è una bellissima donna le ha detto a proposito di tutti i complimenti che le stava facendo: “No, questo non me lo puoi dire Stefania” sostenendo che anche lei è davvero una bellissima donna.

Adriana Volpe dedica un post alla figlia il giorno del suo compleanno

Adriana Volpe, come tutte le mamme, è innamoratissima della sua bambina Gisele e, in occasione del compleanno della piccola ha scritto sui social così: “11/08/2011, la data più importante della mia vita: nascevi Tu Sei la mia vita, il mio universo, tutto questo sei Tu! Ti amo Gisele.💝”.

Anche il marito di Adriana Volpe e papà di Gisele è intervenuto sui social facendo un augurio speciale alla sua bambina. Pare che in famiglia sia tornato il sereno, infatti sono stati visti tutti e tre trascorrere qualche giorno di vacanza, in Svizzera, in piena armonia.

A proposito del gossip che voleva Adriana Volpe in crisi con il marito la Volpe ha dichiarato: “Chi fa il mio lavoro sa che il gossip ne è parte e anche io lo metto in conto”.