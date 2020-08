Mara Venier, il marito Nicola Carraro si sfoga sui social sulla moglie e svela dettagli importanti, poi spiega il ruolo di Jerry Calà

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e Nicola Carraro sono una coppia molto solida e innamoratissima. Anche se Mara Venier, in più occasioni, ha rivelato che lei e il marito dormano in camere separate ha, comunque, raccontato che la complicità che c’è tra di loro è unica e che lui è l’amore della sua vita. Mara Venier è stata la compagna a lungo del grandissimo Renzo Arbore ma da circa 14 anni è felicemente sposata e non rinuncerebbe per nulla al mondo al suo grande amore.

Nicola Carraro racconta la fissazione della moglie, Mara Venier

Mara Venier non ha mai tenuto nascosto la sua fissazione per le pulizie di casa e ha raccontato che ama prendersi cura da sola della sua lussuosa abitazione. A casa di Mara Venier c’è un terrazzo bellissimo che si affaccia su Roma e lei lo tiene pulitissimo occupandosene in prima persona . però coinvolge anche il marito Nicola Carraro che ha rivelato così: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa. Mi sveglia alle 6 per farlo. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo”.

Nicola Carrraro ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo dove si è un po’ sfogato, bonariamente su quanto Mara Venier voglia pulire costantemente la loro casa, che lo fa dalle 6 di mattina perchè è quella l’ora che le piace molto per iniziare le pulizie e pretende che lui l’aiuti.

Mara Venier è un ‘ottima cuoca

Mara Venier ha sempre raccontato che ama cucinare per i suoi amici che sa cucinare molto bene e che spessissimo la gente è a casa da lei anche la domenica sera alla fine di Domenica In quando, comunque, è stanca ma sempre desiderosa di circondarsi di amici.

Mara Venier ama alla follia i suoi nipotini ai quali prepara sempre ottime pietanze.

Il marito Nicola Carrara, a proposito delle qualità culinarie di Mara Venier ha raccontato: “Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata”.

Ma poi aggiunge facendosi serio: “Mara è una donna irripetibile e meravigliosa e la amo come all’inizio”.

Nicola Carraro ama i pregi e i difetti della moglie, come è giusto che sia, e sorridendo svela: “Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!“.