Pierluigi Diaco a Io e te, affondo durissimo a Barbara D’Urso e alla sua trasmissione “non mi piaceva andare ma ero costretto”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco si sta avvicinando a grandi passi alla fine di questa edizione de “Io e te” fortunatissimo programma di Rai 1 che ha riscosso un successo davvero invidiabile.

Pierluigi Diaco il 4 settembre condurrà l’ultima puntata della trasmissione che ha avuto un seguito molto soddisfacente e poi saluterà il pubblico che rimarrà senza un appuntamento pomeridiano che ha gradito tantissimo. Le ragioni di questa chiusura restano inspiegabili visti gli ascolti e Pierluigi Diaco non ha voluto in alcun modo fare polemica sulla questione e quando qualcuno l’ha fatta per lui, come ad esempio Rosanna Lambertucci che ospite in una puntata ha esternato la sua meraviglia per la chiusura della trasmissione, lui ha sempre cercato di smorzare i toni e di elogiare, in ogni caso, la dirigenza Rai.

Pierluigi ospita Manuela Villa che racconta tutto il suo percorso per diventare ufficialmente la figlia di Claudio Villa

Pierluigi Diaco ieri in trasmissione ha avuto come ospite Manuela Villa , la bravissima cantante, figlia di Claudio Villa riconosciuta come tale solo dopo la morte del padre, dopo anni di battaglie e di Tribunali.

Manuela Villa, che quest’anno ha conseguito la maturità classica insieme al figlio, ha raccontato a Diaco tutto il percorso dolorosissimo per ottenere il riconoscimento dello stato di figlia.

Pierluigi Diaco ha commentato il comportamento della famiglia di Claudio Villa che si è opposta e ha combattuto perchè non le venisse riconosciuto lo stato di figlia naturale e li ha definiti “Mostri”.

Poi Manuela ha voluto invece parlare di chi le ha fatto da padre in questi anni pur non essendolo naturalmente e ha detto: “Il compagno di mia madre mi ha cresciuto da quando avevo due anni, e per me era papà. Così per lui ora è il nonno”.

Manuela Villa ha parlato poi del suo grande sogno: andare a Sanremo e allora Pierluigi Diaco ha fatto un appello ad Amadeus e gli ha chiesto di prendere per la prossima edizione la bravissima Manuela Villa.

Pierluigi Diaco attacca Barbara D’Urso e dice a proposito della sua trasmissione “sono stato costretto a d andarci”

Pierluigi Diaco parlando con Manuela Villa ha dichiarato: “Abbiamo tutti frequentato una televisione che ci piaceva poco. Ovviamente facendo questo mestiere uno lo fa anche per guadagnare e per rispettare i contratti”.

Diaco, pur non nominando il salotto di Barbara D’Urso si riferiva evidentemente a lei perché lui è stato tante volte suo ospite.