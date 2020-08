Facchinetti durissimo contro un vip: “Lo conoscete tutti perché è famosissimo, al ristorante quando ha visto il conto ha chiesto 20 euro di sconto”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Facchinetti , dopo avere vissuto l’esperienza terribile di avere i ladri in casa ha fatto una denuncia sui social e ha raccontato un episodio che lo ha profondamente irritato che gli è accaduto in questi giorni mentre è in vacanza con la sua famiglia in Costa Smeralda.

Francesco Facchinetti ha rivelato che un personaggio molto famoso e molto ricco ha chiesto 20 euro di sconto

Francesco Facchinetti ha fatto una denuncia sui social e, senza fare il nome della persona che lo ha sconvolto con la sua condotta ha raccontato cosa gli è accaduto.

Francesco Facchinetti ha raccontato di essere in Costa Smeralda e di incontrare spesso personaggi famosi. Era al tavolo a pranzare e accanto a lui c’era un personaggio famoso che ha tanti fans e che è anche molto ma molto ricco. Quado gli è arrivato il conto ha chiesto al cameriere 20 euro di sconto.

La denuncia di Facchinetti su Instagram

Facchinetti ha raccontato così sui social: “La gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che ti puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo“.

E poi ha raccontato ancora: “Qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto“.

E poi, ancora: “Questo messaggio va a tutti i personaggi famosi che chiedono lo sconto che vogliono le cose regalate. Pagate! Dovete pagare di più degli altri!”.

Ma la rabbia di Facchinetti non si placa e ha aggiunto: “Odio gli spilorci aridi e taccagni. Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto! Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che disagio”.

E poi aggiunge anche: “Hai lo yacht privato, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio spendi migliaia di euro di champagne in discoteca e poi chiedi 20 euro di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena! Sei il nulla cosmico”.

Francesco Facchinetti ci ha tenuto a precisare che non intende svelare l’identità di questo personaggio e ha detto: “Non dirò il nome posso dire che questa persona ha milioni e milioni di fan che gli vogliono bene e che sicuramente non sanno quanto è arido di cuore”.

E poi ha concluso: “Sono incazzato come una bestia ma attendo che il karma faccia il suo corso“.