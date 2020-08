Francesca Pascale e Paola Turci, dopo che sono uscite le foto Francesca è contenta , Paola è arrabbiatissima

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Pascale e Paola Turci sono la coppia dell’estate. Dopo che la Pascale si è lasciata con Berlusconi è venuta alla luce la loro storia d’amore ma le reazioni che si sono avute sono le più diverse. Dandolo ha rivelato che, anche se nessuno lo sa o almeno in pochissimi, Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si erano sposati.

Alberti Dandolo rivela che Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si erano sposati

Infatti, Alberto Dandolo ha rivelato: “Lei ha amato forsennatamente, disperatamente e forse anche incautamente Silvio Berlusconi. Per lei era un padre, un consigliere, un datore di lavoro, un amante e un complice. Ogni suo singolo istante, in ogni singolo giorno il suo Presidente era il suo tutto. Il suo fine era renderlo felice e non deluderlo. Il Pompetta è stato il suo primo e unico uomo. Francesca non ha mai conosciuto nessun altro nell’intimità del talamo”.

Vladimir rivela che Francesca Pascale non è arrabbiata per le foto che sono uscite

Vladimir Luxuria che è molto amica di Francesca Pascale ha rivelato: “Francesca non è arrabbiata per quelle foto. Con questo nuovo amore ha riscoperto la serenità”.

E poi ha aggiunto: «Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri».

Alessandro Cecchi Paone fa delle rivelazioni sulla coppia Francesca Pascale e Paola Turci

Alessandro Cecchi Paone, in occasione di un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera” ha detto: «Io e Francesca abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata una volta per tutte. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono».

E poi ha aggiunto: “Io l’ho sempre vista innamoratissima di Berlusconi. Non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Come insegna la scuola radicale, Francesca metteva insieme il sacrosanto principio di libertà e l’impegno di sentimenti e corpi affinché il privato fosse politico e il politico privato. Mi ha sempre detto: se capitasse a me, come è capitato a te di innamorarmi di una persona del mio sesso, non ci troverei nulla di male”.

Cecchi Paone ha anche detto: “Non perché sia stato testimone di sue inclinazioni saffiche, ma perché abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata una volta per tutte. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono”.

Anche Federico Fashion Style è intervenuto sulla questione e ha detto che sono entrambe sue amiche e che è felicissimo per loro due.

Delle due sembra che solo Paola Turci si rimasta malissimo che sono uscite quelle foto perchè negli anni ha sempre negato i dubbi che venivano insinuati ribadendo in più occasioni “A me piacciono gli uomini”.