Albano e Romina, al compleanno di Albano Romina non si comporta bene e poi in gran fretta va via da Cellino, cosa è accaduto

Albano e Romina non sono più una coppia da tempo ma continuano a far parlare di loro come se lo fossero.

I due, che dopo tanti anni di lontananza si sono ritrovati ma solo sul palco, spesso vivono in armonia ma tra loro c’è sempre Loredana Lecciso e i due figli che hanno avuto insieme, Jasmine e Bido e mantenere i giusti equilibri non è sempre facilissimo.

Loredana invita Romina al compleanno di Albano, la reazione di Romina

Qualche giorno fa è stato il compleanno di Albano e Loredana, che dopo il lockdown è tornata ad essere la sua compagna ufficiale, gli ha preparato una bellissima festa.

A questa festa grande assente era proprio Romina nonostante fosse a Cellino San Marco in quei giorni. Infatti, a causa del lockdown, dalle foto che sono circolate tutti si sono accorti che Romina Power non c’era al compleanno e hanno ritenuto che le fosse stata fatta una scortesia a non invitarla.

Invece, c’è stato Giovanni Ciacci che ha chiarito la situazione e ha spiegato come stanno le cose, in occasione di una puntata della trasmissione televisiva “Ogni mattina “ condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe.

Giovanni Ciacci ha spiegato così: “Non è vero che Loredana non ha invitato Romina alla festa di compleanno di Al Bano. Lei è stata invitata ma non si è presentata”.

Quindi, nonostante all’inizio si pensasse che la scortesia l’avesse fatta Loredana a non invitarla, Ciacci ha spiegato che è accaduto esattamente il contrario.

Romina lascia la casa di Cellino San Marco

Appena è stato possibile, Romina ha lasciato la casa di Cellino San Marco per andare dalla figlia Cristel.

E’ risaputo che tra Romina e Loredana i rapporti non siano mai stati buoni e, dunque, appena ha potuto Romina è andata via così come ha fatto Yari che con Loredana non è mai andato d’accordo.

Spesso i due si scontrano e Yari ha raggiunto anche lui Cristel e la mamma Romina.

Albano, nonostante per lui la famiglia sia tutto non riesce ad avere una famiglia unita e le liti, più o meno velate, vengono sempre fuori.

Albano cerca di fare da paciere ma le incompatibilità sono tali che emergono con forza.

Quindi, nonostante abbiano case diverse a Cellino ma tutte nella tenuta di Albano, se c’è Loredana Romina appena può va via. E così accade per il contrario.