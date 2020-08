Ignatio Moser e la nuova storia con Anna Safroncik, prima parla lui poi interviene la Safroncik e mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Il gossip dell’estate impazza e dopo il presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni della moglie Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi, un’altra bomba è stata sganciata sulla famiglia Rodriguez. Anche Cecilia è stata tradita dal fidanzato Ignatio Moser con un’altra bellissima e famosissima, la 39enne Anna Safroncik, attrice e volto molto conosciuto e amato interprete, tra le altre fiction, di “Cento vetrine” e “Le tre rose di Eva”.

Il presunto flirt tra Ignatio Moser e Anna Safronuck

Da qualche giorno i giornali di gossip non parlano d’altro: Ignatio Moser sta frequentando Anna Safronick e Cecila Rodriguez è stata lasciata e sta trascorrendo l’estate in famiglia.

Infatti, la famiglia Rodriguez è solita fare quadrato attorno ad ogni componente che ne ha bisogno. I Rodriguez hanno più volte dato dimostrazione di essere uniti e di spalleggiare e non lasciare mai solo chi di loro ne ha bisogno.

All’inizio i diretti interessati sono rimasti in silenzio.

Se Cecilia non si è più vista in gito, Ignatio è stato vista più volte in compagnia di Andrea Damante anche lui single da poco e i due ragazzi liberi da ogni impegno sentimentale pare si stiano molto divertendo in questa estate da single.

A fare queste rivelazioni è stato il settimanale Oggi che ha scritto così: “Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo”.

Qualche giorno dopo Ignatio Moser ha girato un video che ha postato sui social e ha detto: “Stanno girando notizie che chiamare false è poco”.

La smentita di Anna Safronick “Non ho il dono dell’ubiquità”

E se Cecilia Rodriguez continua a rimanere in silenzio, è intervenuta la presunta amante Anna Safronick e ha detto così sempre con una smentita a mezzo social: “L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo! Non possiedo il dono dell’ubiquità! Quindi attenti alle fake news!”.

Questa volta pare che il gossip abbia proprio preso un granchio perché se la rottura tra Ignatio Moser e Cecilia è avvenuta la causa non dovrebbe essere un’altra donna.