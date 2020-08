Alberto Matano risponde con fermezza alle accuse di Lorella Cuccarini e lei, a sua volta, a Matano

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la fine de “Vita in diretta” condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, all’ultima puntata sono esplose le polemiche.

Lorella Cuccarini, poco prima di andare in onda per l’ultima volta accanto al collega Alberto Matano, ha reso pubblica una lettera di ringraziamento per tutta la redazione del programma puntando il dito solo contro una persona , della quale non ha mai fatto il nome durante tutta la lettera ma che era evidente si trattasse di Alberto Matano.

Lorella Cuccarini lo ha accusato di avere un ego smisurato e di essere un maschilista.

La puntata è terminata nel gelo più totale con Alberto Matano che ringraziava Lorella Cuccarini e lei che non lo ha degnato neppure di uno sguardo. Alla fine si è saputo con la pubblicazione dei palinsesti, che la prossima edizione de “Vita in diretta” sarà condotta solo da Matano ma non è stata riconfermata Lorella Cuccarini.

La reazione di Alberto Matano alle accuse di Lorella Cuccarini

Per mesi Alberto Matano è rimasto ne silenzio più assoluto e non ha controbattuto in alcun modo alle accuse di Lorella né smentendole né confermandole.

Sui social non è più comparso per un po’ salvo, postare qualche foto che lo ritraeva in vacanza ma senza fare alcuna allusione alla vicenda.

Solo qualche giorno fa ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti con le quali ha smentito nella maniera più assoluta di essere un maschilista e un egocentrico e ha continuato a ringraziare la Cuccarini per avere condiviso con lui una stagione difficile della televisione quando, in preda al covid hanno fatto informazione con delle restrizioni importanti condividendo la paura del contagio.

Alberto Matano ha dichiarato così: “Non so cosa sia il maschilismo. Non ho fatto altro che fare il giornalista. Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mia mamma è una storica femminista italiana, è stata consigliere delle Pari opportunità a Palazzo Chigi, vengo da una famiglia molto aperta. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo”.

“Come ho fatto in diretta, l’ultima puntata, ringrazio anche adesso Lorella. Non ci conoscevamo, ci siamo trovati all’improvviso a vivere un’esperienza epocale. Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, quattro ore, dandoci forza l’un l’altro. Insieme abbiamo fatto qualcosa di utile: servizio pubblico. Conservo quello che c’è di buono, quello che si è visto in onda è la verità. La migliore risposta a qualsiasi polemica e falsità“.

E poi ha confermato che sarà alla conduzione, questa volta da solo, della prossima edizione de “Vita in diretta” e che sarà anche giurato a “Ballando con le stelle”.

La reazione di Lorella Cuccarini alle dichiarazioni di Matano

Subito dopo queste dichiarazioni, Lorella Cuccarini senza continuare a commentare ancora, si è limitata a dare una risposta molto significativa: ha postato una foto che la ritrae al mare, felice con tutta la sua famiglia dando così l’idea di quale sia il suo stato d’animo, sereno e appagato.