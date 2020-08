Enzo Iacchetti racconta una verità mai saputa, “Ezio Greggio voleva annientarmi”

0 SHARES Condividi Tweet

Enzo Iacchetti è un volto molto amata della tv italiana. Tutti lo ricordano come ospite nel salotto più famoso d’Italia, quello di Maurizio Costanzo al “Maurizio Costanzo Show” ma anche come attore in tanti film per il cinema e per la televisione.

Enzo Iacchetti ha un piglio di simpatia che lo fa entrare subito nelle corde del pubblico anche perché spesso si è ritrovato a raccontare dettagli della sua vita privata, a volte anche dolorosi, che lo hanno reso molto umano.

Enzo Iacchetti e la sua storica fidanzata del passato Maddalena Corvaglia

Della vita privata di Enzo Iacchetti si sa davvero molto poco a parte che ha un figlio al quale è legatissimo. Nel passato c’è stata una fidanzata famosa nella vita di Enzo Iacchetti, Maddalena Corvaglia, storica velina di “Striscia la notizia” insieme a Elisabetta Canalis.

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia si sono conosciuti e innamorati sul bancone di “Striscia la notizia” e la loro storia d’amore è andata avanti per un po’ di anni fino a quando, pare, per la grande differenza di età i due si sono lasciati. In seguito Maddalena Corvaglia ha avuto un altro fidanzato dal quale ha avuto una bambina. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis da sempre grandissime amiche , negli ultimi tempi si sono un po’ allontanate per una lite che dovrebbe riguardare l’attività lavorativa che avevano intenzione di metter su insieme in America.

Le rivelazioni di Enzo Iacchetti su Ezio Greggio

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio formano una coppia molto affiatata nella conduzione del tg satirico più famoso d’Italia.

A vederli lavorare, per la sintonia che c’è, parrebbero grandi amici ma così non è infatti loro stessi hanno rivelato che fuori dal programma non si vedono e non si sentono tranne che per scambiarsi gli auguri di buon compleanno.

Enzo Iacchetti ha raccontato anche che all’inizio il loro rapporto era tutt’altro che sereno, infatti ha detto: “Ezio Greggio inizialmente voleva distruggermi … Inizialmente, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme mi chiamava Iannuzzi e preso dalla sua forte attrazione per il palco, involontariamente cercava di annientarmi”.

Enzo Iacchetti ha rivelato che, alla soglia dei 65 anni ha deciso che lavorerà fino al compimento dei 70 e poi si ritirerà: “Andrò avanti con la televisione fino a 70 anni”

E poi ha commentato anche la televisione di Barbara D’Urso e ha detto: “Lei sarà lì fino a 150 anni, ha capito tutto di questo mondo…”.