Ballando con le stelle sospeso, i due concorrenti Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al coronavirus

Giorni difficili per tutti, il coronavirus sta tornando prepotentemente e sta contagiando un numero molto elevato di persone.

Tutte le barriere che erano state abbassate e tutta la serenità che piano piano si stava riacquistando la si sta pagando cara perché il virus sta circolando e anche molto velocemente.

Per fortuna tanti sono gli asintomatici ma anche tantissimi i postivi.

Ballando con le stelle sospeso, due concorrenti positivi al coronavirus

Poche ore fa stava circolando la notizia che nel cast di “Ballando con le stelle” trasmissione di Rai uno che sarebbe dovuta partire il prossimo 12 settembre, un ballerino e un concorrente erano risultati positivi al test.

Dopo poche ore si sono saputi i nomi, si tratta di Rosalinda Celentano e Samuel Peron.

Ora non si sa se la trasmissione slitterà ma certamente gli studi sono stati chiusi per due giorni per permettere la sanificazione.

Non si hanno notizie ufficiali sulla data di inizio e sia i ballerini che i concorrenti si sottopongono costantemente ai test.

Il primo a dare la notizia della positività di alcuni concorrenti all’interno del programma “Ballando con le stelle” è stato Giovanni Ciacci durante la trasmissione “Ogni mattina” condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Le coppie che faranno parte di questa edizione di Ballando sono: Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele “King Toretto” Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini e Mykael Fonts.

“Ballando” orfana di Samantha Togni

Quest’anno tra i ballerini non ci sarà Samantha Togni che negli anni scorsi è sempre stata presente.

Samantha Togni ha spiegato il motivo della sua assenza e ha detto che il ruolo della ballerina non le andava più bene e aveva chiesto a Milly Carlucci di porre stare in giuria ma Milly Carlucci le ha risposto di no e allora lei ha scelto di accettare la proposta di affiancare su Rai 1 a “I fatti vostri” Giancarlo Magalli. Samantha Togni ha, comunque, spiegato che non c’è alcun attrito con Milly Carlucci con la quale si è lasciata in ottimi rapporti. A proposito della nuova trasmissione che andrà a condurre insieme a Giancarlo Magalli si è detta felicissima di iniziare questa nuova esperienza.