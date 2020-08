Selvaggia Lucarelli dopo la notizia del ricovero di Briatore: «Speriamo che guarisca presto»

0 SHARES Condividi Tweet

E’ di qualche ora la notizia che Flavio Briatore è stato ricoverato, in condizioni serie, al San Raffaele per il Covid.

Flavio Briatore, che fino a qualche giorno fa non aveva perso occasione per scagliarsi contro il governo e le misure adottate per il contenimento del covid ritenendole tropo restrittive rispetto ai numeri dei malati, oggi, purtroppo, deve ricredersi.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli sulla notizia del ricovero

Selvaggia Lucarelli, dopo aver appreso la notizia del ricovero al San Raffaele di Flavio Briatore ha commentato così: «Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business».

E poi ha anche aggiunto: «Alzano Lombardo avrebbe dovuto insegnare qualcosa».

Selvaggia Lucarelli ha scritto anche contro il primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo dicendo: «Briatore curato da Zangrillo. Un negazionista curato da un negazionista, insomma».

Selvaggia Lucarelli, pur augurando una pronta guarigione a Flavio Briatore non dimentica che fino a pochi giorni fa negava la gravità del virus ironizzando e dicendo: «È il virus del panettiere, di giorno non lavora, di notte sì».

Infatti, Flavio Briatore si era scagliato contro il sindaco di Arzachena, denunciando: «Billionaire chiuso e negli altri locali si balla sui tavoli»

La Lucarelli ha attaccato anche Zangrillo, perché quest’ultimo, fino a pochi giorni fa sosteneva: «Il Covid clinicamente non esiste più, qualcuno terrorizza il paese».

Mentre Flavio Briatore asseriva: «Sono 3 mesi che sciorinano una serie di numeri che hanno evidenza zero!! Il corona virus é l’assicurazione per questo governo … stanno spaventando tutti e adesso visto che a giugno tutto é in calo iniziano a spaventare la gente per settembre !! Fateci lavorare !!».

La Sardegna focolaio del covid

In Sardegna i casi stanno aumentando molto rapidamente tanto che anche Fedez e Chiara Ferragni tornati a Milano hanno deciso di sottoporsi al tampone dicendo che in Sardegna l’aria era un po’ pesante.

In Sardegna è stata disputata una partita di calcetto a cui hanno preso parte, con Flavio Briatore, tra gli altri Fabio Rovazzi e Davide Bonolis, figlio di Paolo.

Flavio Briatore aveva dichiarato «Lo sport, oltre che lavoro, è da sempre una passione, e un momento di condivisione e divertimento, soprattutto il calcio».

La partita si è svolta il 15 agosto presso il campo di calcetto dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo e presenti erano Briatore, Paolo Bonolis, l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che è attualmente in quarantena perché risultato positivo mentre Paolo Bonolis ha fatto sapere di essersi sottoposto al test e di essere risultato negativo.