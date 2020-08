Covid 19, Flavio Briatore ricoverato in gravi condizioni

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore è stato ricoverato in ospedale perché ha contratto il covid e si trova in gravi condizioni.

Attualmente si trova al San Raffaele di Milano da lunedì.

Fino a pochi giorni fa era intervenuto sia sui social che in varie trasmissioni televisive per attaccare la decisione di chiudere il suo locale , il Billionaire, che si trova in Sardegna perché era risultato essere un focolaio del contagio.

Pare non sia in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero abbastanza serie.

Oltre a Briatore alte 60 persone che fanno parte del suo staff sono state ricoverate perché hanno contratto il covid.

Il locale era stato chiuso il 17 agosto.

Flavio Briatore poche ore fa , prima di sentirsi poco bene aveva dichiarato: “Io credo che il sindaco di Arzachena è scappato, non io. Io sono a casa mia a Montecarlo. Invece abbiamo le prove che ieri sera nei locali tutti ballavano sui tavoli. Ha aspettato che il Billionaire chiudesse per fare festa. Fessi no, questa è una vergogna”.

Briatore nei giorni scorsi era stato a contatto anche con Mihajlovic perché ha anche partecipato a una partita di calcetto.

Alla partita c’erano diversi vip tra i quali Paolo Bonolis che ha fatto sapere di essere risultato negativo al tampone.

La partita si era disputata presso l’hotel Cala di Volpe e Porto Cervo