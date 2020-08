Carlo Conti e Vanessa Incontrada, lui: “Ho problemi a lavorare in coppia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono prossimi a presentare su Rai 1 , Seat Music Awards 2020.

Il programma andrà in onda in due serate, mercoledì 2 e sabato 5 settembre dall’Arena di Verona.

Quest’anno ci sarà una novità molto importante che, comunque, i cantanti hanno accettato di buon grado: non ci sarà alcuna premiazione ma tutto il ricavato sarà devoluto a chi lavora, nel mondo dello spettacolo, dietro le quinte. Quindi ci sarà un numero solidale e i cantanti si esibiranno sul palco solo per cantare e raccogliere fondi ma non per essere premiati.

Carlo Conti racconta le sue difficoltà a lavorare in coppia

Carlo Conti è un conduttore molto apprezzato, garbato, mai sopra le righe che tratta gli ospiti sempre con il massimo rispetto.

Per il suo prossimo impegno, Seat Music Awards 2020 non sarà solo sul palco ma verrà affiancato dalla bellissima e bravissima Vanessa Incontrada per la quale ha avuto parole di grande stima e affetto. Carlo Conti ha detto di lei in occasione di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv: “Ho difficoltà a lavorare in coppia ma con Vanessa mi trovo bene perchè viviamo tutto all’impronta”.

Sul palco per l’edizione 2020 dei Music Awards ci saranno 50 cantanti, tra cui Alessandra Amoroso, Elisa, Emma, Tiziano Ferro ma in collegamento da Los Angeles, Ligabue, Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anita, Diodato, Francesco Gabbani, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood ecc..

Carlo Conti rivela alcune informazioni sulla sua vita

Carlo Conti, che conosciamo essere un tipo molto schivo e riservato soprattutto quando si parla della sua vita privata, ha raccontato che sarà un cartoon e spiega: «È un’idea di mio figlio. … È un gatto a mia immagine e somiglianza, una trasposizione gattesca abbastanza scuretta, una versione marrone, molto agostana, nella quale mi riconosco».

E poi chiarisce: “Matteo, il mio bambino, guarda sempre questo cartone , 44 gatti, che è un grande successo in oltre 100 Paesi. Vedendolo ho pensato che alla band di gatti protagonisti, i Buffycats, mancasse un presentatore e ho fatto la mia proposta all’Antoniano e a Rainbow».

E poi a proposito del suo carattere e del suo carattere soprattutto nel passato racconta: «Mi piace rimanere sempre bello lucido per godermi ogni tipo di esperienza. Le ragazze erano l’unica trasgressione che mi distraeva ogni tanto… anzi spesso!».