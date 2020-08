Pierluigi Diaco senza freni, a “Io e te” ospita Kledi e gli dice: «Tu sei un …».

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, in queste ultime puntate di “Io e te” sta dando il meglio di sé, infatti, il conduttore, che è agli sgoccioli della conduzione di questa edizione di “Io e te”, non si vuole far mancare nessuna emozione e sta vivendo al massimo ciò che la sua trasmissione gli sta dando.

Pierluigi Diaco, gli ospiti e Katia Ricciarelli

Pierluigi Diaco in questa edizione di “Io e te” ha avuto tantissimi ospiti che gli hanno raccontato aneddoti , ricordi e hanno anche confidato alcuni episodi molto intimi della loro vita privata.

Molti si sono aperti e commossi fino alle lacrime come è accaduto a Luca Barbareschi e a tanti altri. Il salotto di Pierluigi Diaco è e sarà fino a settembre un salotto che tiene davvero tanta compagnia e che fa conoscer ancora più intimamente alcuni personaggi famosi che, dal di fuori, a volte appaiono diversi da come sono realmente. E poi, accanto a Pierluigi Diaco, al posto di Sandro Milo quest’anno c’è una scoppiettante katia Ricciarelli che con Diaco ha formato una coppia perfetta. La stima che c’è tra i due è reciproca oltre che l’affetto e la voglia di divertirsi insieme. In questa edizione si sono punzecchiati ma, soprattutto, si sono riempiti di complimenti a testimoniare quanto affetto ci sia tra i due.

Pierluigi Diaco ospita Kledi, l’ex ballerino di “Amici” di Maria De Filippi

Ieri ospite di Pierluigi Diaco è stato Kledi, il bravissimo ballerino divenuto famosissimo grazie alla trasmissione di Maria De Filippi “Amici” di diversi anni fa.

Kledi che è albanese ha raccontato a Pierluigi il suo arrivo in Italia di tantissimi anni fa e ha detto: «Quando ho preso la nave verso l’Italia ho avuto per un attimo un ripensamento; ero appena sono salito a bordo, e ho avuto paura di lasciare la mia famiglia. Sono molto affezionato a loro, a mia sorella e soprattutto a mia nonna, che ora non c’è più».

A quel punto Kledi è scoppiato a piangere e Diaco lo ha incoraggiato a continuare il suo racconto e gli ha detto “Tu sei un esempio” e poi gli ha chiesto: «E i primi giorni in Italia dove li hai passati?» Kledi ha risposto: . «Sono stati giorni difficili che ogni tanto racconto ai miei amici connazionali quando faccio degli incontri, e ogni volta racconto aneddoti nuovi, perché parlando me ne vengono in mente altri. Io e altri poi siamo stati rimpatriati». E poi Kleidi ha parlato di Maria De Filippi: «Maria è molto esigente, è una tosta, ha un fiuto molto particolare per le persone e siamo tutt’ora in contatto; ho lavorato con lei per 17 anni, è una persona molto corretta, è rimasta nel mio cuore. La popolarità che mi ha