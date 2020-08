Pierluigi Diaco, il marito Alessio Orsingher lite in diretta con Alessandra Mussolini, lei gli dice “fallo tu se si capace” e lui in forte imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco e quest’ultimo non perde occasione di ribadire in pubblico quanto ne sia innamorato e quanto gli abbia cambiato la vita in meglio.

Pierluigi Diaco e il marito svolgono lo stesso lavoro e sono in onda, su reti diverse più o meno nella stessa fascia oraria: Pierluigi Diaco su Rai 1 con il programma quotidiano che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 in poi “Io e te” , Alessio Orsingher, il marito, su La7 nella trasmissione Tagadà condotta da una bravissima e preparatissima Tiziana Panella.

Pierluigi Diaco e il rapporto con il marito Alessio Orsingher

Pierluigi Diaco, ogni volta che il tema che affronta lo consente, racconta del rapporto bellissimo che ha con il marito e di quanto lui gli abbia cambiato la vita.

Infatti, ha raccontato anche nel suo salotto pomeridiano “Io e te” che prima di conoscere Alessio Orsingher,ha vissuto un periodo molto buio di tristezza e depressione e grazie a lui ne è venuto fuori e ora per lui la vita è bellissima e piena di amore.

I due hanno anche adottato un cane, un bassotto che spesso Pierluigi Diaco porta con sé in trasmissione.

Alessio litiga con Alessandra Mussolini

Ieri, nella puntata giornaliera di Tagadà era ospite Alessandra Mussolini.

Durante la puntata hanno trasmesso un filmato di Meghan Markle e Alessio Orsingher ha spiegato che mentre era in attesa del suo primo bambino, durante una sfilata, è stata molto criticata perché aveva sempre le mani sul suo pancione e questo atteggiamento non era piaciuto affatto tanto che era stata molto criticata dal popolo inglese.

Alessandra Mussolini ha preso le sue difese dicendo che una donna in attesa può permetterselo, soprattutto considerando che era il suo primo bambino e poi ha aggiunto che solo le donne possono capire quanto sia faticoso portare in grembo un bambino.

Alessio Orsingher ha provato a controbattere che quel gesto era poco elegante e la Mussolini un po’ seccata gli ha risposto: “Portalo tu un figlio nella pancia”.

Ma lui, in forte imbarazzo sorridendo le ha risposto: “Io non posso”.

Per un attimo c’è stato un po’ di imbarazzo in studio ma poi sono tutti scoppiati in una fragorosa risata a cominciare dalla conduttrice Tiziana Panella e a seguire dai protagonisti di questo battibecco e nello studio è ritornato un clima disteso.