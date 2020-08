Maurizio Costanzo ospite a “C’è tempo per …” , dopo l’ennesima volta che Barbara Capponi si rivolge a lui in un certo modo le dice: “La pianti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per il periodo estivo sta andando in onda una trasmissione “C’è tempo per … “ condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini che sta riscuotendo molto successo. Piace sia il modo di condurre dei due conduttori sia i temi trattati e il pubblico, che gradisce molto vederli insieme, li sta premiando con degli ottimi ascolti.

Anna Falchi e Beppe Convertini anche se non si conoscevano affatto, appaiono molto affiatati e ben assortiti e spesso lui le fa dei complimenti che la lasciano a bocca aperta e, qualche volta, l’hanno anche messa un po’ in imbarazzo.

Anna Falchi e Beppe Convertini alla conduzione di “C’è tempo per … “

Anna Falchi non appariva da un bel po’ in televisione e questo suo ritorno è stato graditissimo e molto apprezzato dal pubblico da casa.

Insieme a Beppe Convertini, alla conduzione di “C’è tempo per … “ Anna Falchi ha convinto fin da subito e ora il programma scivola via con degli ascolti davvero soddisfacenti.

Maurizio Costanzo ospite di “C’è tempo per …”

Nella puntata di ieri ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini è stato, in collegamento, Maurizio Costanzo che ha parlato di tantissimi argomenti.

Oltre Maurizio Costanzo, ospite era anche la giornalista Rai Barbara Capponi che attualmente conduce UnoMattina insieme ad Alessandro Baracchini.

In studio sono stati affrontati molti argomenti e tra i tanti, quello che ha più appassionato i telespettatori a casa, è stato quello dell’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo stava raccontando diverse situazioni che lo riguardano e Barbara Capponi lo ha definito “un maestro”.

All’inizio Maurizio Costanzo l’ha ringraziata ma poi, bonariamente le ha detto, all’ennesima volta che lei lo chiamava “maestro”: “la pianti con maestro. La vedo sempre a UnoMattina e anche prima con il Tg1”.

Maurizio Costanzo ha ribadito il suo immenso amore per la moglie Maria De Filippi con la quale quest’anno festeggia

25 anni di matrimonio e ha detto che il suo desiderio più grande è quello di morire tenendole la mano.

E poi ha aggiunto che l’amore “è solo una appendice. C’entra il volersi bene, l’amicizia, e l’essere solidali l’uno con l’altra è importante”.

Poi Maurizio Costanzo ha fatto anche i complimenti a

Beppe Convertini e Anna Falchi e ha detto loro che sono belli e freschi ed è piacevoli starli a guardare.