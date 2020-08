Alberto Matano decide di svelare tutta la verità “con Lorella Cuccarini c’è stato un confronto acceso” e poi si sofferma sulla lite con Diaco

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano sta per iniziare una nuova stagione di “Vita in diretta” e sarà da solo alla conduzione, dopo la stagione passata che lo ha visto condurre insieme a Lorella Cuccarini. Ormai non è più un mistero che i due non andavano affatto d’accordo e che l’ultima puntata è andata in onda dopo che Lorella Cuccarini aveva reso pubblica una lettera di ringraziamento alla redazione ma di forte accusa nei confronti del collega accusato di essere un maschilista con un ego smisurato.

Alberto Matano solo oggi, dopo mesi di silenzio, in occasione di un’intervista rilasciata a “Fatto quotidiano” ha rivelato che dopo avere letto quella lettera che non si aspettava nel modo più assoluto, quando mancavano pochi minuti prima dell’ultima puntata di “Vita in diretta”, ha dovuto tirare dei grandi respiri prima di essere in grado di andare in onda al fianco, per l’ultima volta, di Lorella Cuccarini.

In quella puntata il gelo che c’era tra i due era evidente e alla fine se Alberto Matano ha ringraziato Lorella lei lo ha completamente ignorato ed è andata via salutando solo il suo pubblico sia quello a casa che quello in studio.

Ha ignorato e non ha contraccambiato i saluti e i ringraziamenti di Alberto Matano ma sei è comportata come se accanto a lei non ci fosse stato nessuno.

Alberto Matano svela i veri rapporti che c’erano tra lui e Lorella

Alberto Matano ha rilasciato una lunga intervista al “Fatto quotidiano” e ha detto: “ … io e Lorella abbiamo affrontato questa percorso ha portato a quei risultati. Ci siamo rimboccati le maniche insieme, abbiamo lavorato tanto. Quando arrivavano i dati eravamo contenti ma il nostro obiettivo non era vincere ma fare servizio pubblico.”

E poi spiega i rapporti tra lui e la Cuccarini: “All’inizio abbiamo impiegato tempo per conoscerci e scoprirci, abbiamo anche discusso e forse una sola volta c’è stato un confronto acceso”

Matano parla anche della lite con Pierluigi Diaco

A proposito della lite con Pierluigi Diaco che ha preso le difese di Lorella Cuccarini, Matano ha spiegato: “Non c’è stata alcuna lite, ci siamo solo parlati. Non capisco come sia venuta fuori questa gigantesca fake news … Mi è dispiaciuto perché è un collega che rispetto. È il suo punto di vista.”