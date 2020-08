Ballando con le stelle, il web in rivolta per Alessandra Mussolini, interviene Carolyn Smith e dà una risposta che mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Questo inizio di “Ballando con le stelle” è abbastanza turbolento.

Prima è slittato per l’emergenza covid e, dalla primavera quando è solito iniziare, è stato posticipato al 12 settembre. Ma neanche questa data potrà essere rispettata perché un ballerino, Samuel Pedron, di ritorno dalle vacanze in Sardegna è risultato positivo al covid e così gli studi di Viale Mazzini sono stati chiusi per la sanificazione e ora non si sa quando il programma inizierà.

Milly Carlucci aveva anticipato che, poiché il ballo richiede una strettissima vicinanza, era indispensabile lavorare in estrema scurezza e che, dunque, tutti loro sarebbero stati sottoposti costantemente ai tamponi e ai vari test. Appena risultata la positività di Samuel Pedron è stato fatto il tampone anche a Rosalinda Celentano che, però, è risultata negativa. Rosalinda Celentano che ballerà in coppia con Samuel Pedron era già entrata in contatto con lui e per questo era necessario verificare anche il suo stato di salute.

Alessandra Mussolini è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, la battuta di Selvaggia Lucarelli

Uno dei concorrenti di “Ballando con le stelle” sarà Alessandra Mussolini e il web , appena ha saputo del suo nome, ha avuto molto da ridire.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato la partecipazione della Mussolini e, scherzandoci su ha detto: “Ho saputo che ci sarà Alessandra tra i ballerini di “Ballando. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così“.

Carolyn Smith mette tutti a tacere sulla partecipazione di Alessandra Mussolini

Il popolo del web, appena saputo che tra i concorrenti ci sarà anche Alessandra Mussolini ha avuto da ridire per il cognome che porta.

Poiché le polemiche non si placavano, ha deciso di intervenire sui social, dove da tempo è molto attiva, il presidente della giuria di Ballando, Carolyn Smith che ha scritto così: “Voglio precisare che conosco la storia, come giudice ufficiale non guardo le vicende personali di un concorrente o della famiglia. Io giudico il ballo”.

Dopo questa esternazione pare che la questione si sia placata e sia abbastanza rientrata, ora c’è da vedere durante la messa in onda e tutte le puntate cosa accadrà.

Certamente Alessandra Mussolini ha una personalità molto forte e non sarà facile sottometterla.

Non ci riuscirà né la giuria, né il popolo del web.