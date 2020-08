Polignano statua di Domenico Modugno, un ragazzo si arrampica e il sindaco lo denuncia

0 SHARES Condividi Tweet

Polignano è una meta turistica meravigliosa che incanta ogni volta che la si va a visitare o si trascorre una giornata o una serata.

Polignano ha dei panorami così suggestivi da togliere il fiato ma è stata teatro di un bruttissimo atto vandalico.

Un ragazzo si è arrampicato sulla statua dedicata al grandissimo Domenico Modugno sotto gli occhi increduli di turisti e passanti.

Il sindaco di Polignano, Domenico Vitto ha deciso di non rimanere indifferente a tale bruttissimo gesto e ha dichiarato: “Ho da poco sporto denuncia presso i Carabinieri per il gesto di quel ragazzo che è salito sulla statua di Modugno neanche fosse il palo della cuccagna. Ci saranno indagini serie e veloci, perché non passi l’idea che Polignano sia un campo di battaglia”.