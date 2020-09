Nina Moric fa un appello sui social “Mi serve aiuto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nina Moric è sempre bellissima e il tempo che passa sembra non scalfire i suoi lineamenti così perfetti.

Eppure Nina Moric non è felice e sta attraversando un momento molto duro e doloroso e non ne fa mistero con i suoi follower.

Nina Moric è disperata perchè il figlio non vive più con lei

Nina Moric è legatissima al figlio Carlos che ha avuto dall’ex marito Fabrizio Corona.

Lei e il figlio hanno sempre vissuto insieme ma ora che Carlos ha compiuto 18 anni e può scegliere con chi vivere e cosa fare della sua vita, ha scelto il padre. Nina Moric non ha preso bene questa scelta del figlio e non l’ha condivisa tanto che gli ha scritto un messaggio sui social.

Nina Moric ha scritto così: “Figlio mio quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. Il mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando… ho deciso di compatirmi un po’” e poi ha aggiunto: “Cerca di far capire che non sei tu che devi essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso. Ecco figlio mio ti ringrazio per avermi resa orgogliosa di essere tua madre”. Mi manchi da morire, finché non ci rivedremo di nuovo… per l’eternità”.

Quando un follower le ha chiesto secondo lei perché il figlio Carlos l’ha lasciata scegliendo il padre invece della madre, lei ha risposto così: “Perché ha 18 anni e quindi decide lui dove vivere, probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”.

Nina Moric va da veterinario ma lascia a casa il gatto da visitare

Nina Moric sta attraversando un periodo molto buio della sua vita perché la decisone del figlio Carlos di lasciare la sua casa e di andare a vivere con il padre Fabrizio Corona l’ha scossa molto. Sarà per questo che ha la testa altrove che ieri ha raccontato ai suoi follower cosa le è accaduto e ha detto: “Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa. Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro”.

E poi ha concluso: “Aiuto, mi sa che mi serve un controllino eh…!“.