Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mano nella mano ma alla mostra di Venezia vanno separati

Cecilia Rodriguez e Ignatio Moser sono tornati insieme perché gli scatti pubblicati dai vari giornali non lasciano spazi a dubbi.

I due sono stati fotografati mano nella mano a passeggio per Milano, felici e sorridenti ma loro due non hanno rilasciato nessuna dichiarazione né hanno pubblicato ancora sui social foto che li ritraggono insieme.

Non ci sono dubbi sulla loro volontà di tornare insieme e di essere di nuovo una coppia dopo un’estate abbastanza calda trascorsa da separati. Su Ignatio Moser in giro per l’Italia con l’altro single Andrea Diamante fresco di separazione da Giulia De Lellis, sono state scritte diverse pagine di giornali che lo volevano fidanzato prima con Anna Safronick che ha seccamente smentito chiarendo che nei giorni in cui le si attribuiva la storia con Moser era felicemente con il fidanzato da un’altra parte e sottolineando di non avere certo il dono dell’ubiquità e poi con la modella spagnola Caterina Bernal, che ha ammesso uno scambio di messaggi e una promessa di rivedersi mai concretizzata mentre ha negato qualsiasi bacio precisando, però: “Quando Cecilia ha scoperto tutto, Ignazio mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto a Madrid. In realtà ho capito che si è sentito in colpa ed è sparito. Un bacio? Diciamo no…perché in quel momento non ho voluto io”.

Cecilia e Ignatio non confermano

Già da un po’ di tempo erano apparse delle foto sui social che erano sembrate abbastanza eloquenti, infatti sia Cecilia che Ig natio avevano postato delle foto da Courmayeur, anche se ognuno per proprio conto e mai foto insieme.

Poi Cecilia aveva fatto un post che aveva proprio insospettito: “Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle” .

Invece a Venezia hanno sfilato separati, prima lei bellissime e raggiante poi qualche giorno dopo lui.

Ma ora, dopo che il settimanale “Chi” ha messo in copertina i due mano nella mano che passeggiano per le strade di Milano dopo una cena, nessuno ha più dubbi. Nonostante un’estate lontani sono riusciti a ritrovarsi e a recuperare il loro rapporto che, a questo punto, sembra per entrambi molto importante.