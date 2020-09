“Vita in diretta”, Alberto Matano decide di dire la sua dopo i rumors: “Io gay? Non amo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’estate si è parlato tanto di Alberto Matano che è stato etichettato da Lorella Cuccarini un maschilista con un ego smisurato.

Dopo la fine di “Vita in diretta” e dopo la lunga lettera che Lorella Cuccarini ha deciso di rendere pubblica su come si era comportato in modo scorretto Alberto Matano con lei, si sono formate due fazioni, chi a favore di Lorella e chi a favore di Matano.

Le voci che sono girate su una presunta omosessualità di Alberto Matano

Su Alberto Matano sono cominciate a girare delle voci che asserivano che sia gay.

Anche Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, ha sostenuto questa tesi e, poiché a detta sua, in Rai parecchi sono i presentatori gay ha parlato di Rai uno come di Gay uno.

Durante l’estate Alberto Matano non è intervenuto su nessun argomento che parlasse di lui ma poi, ad uno ad uno, li ha affrontati tutti.

E, se a proposito delle esternazioni di Lorella Cuccarini ha detto che l’etichetta di maschilista non gli appartiene proprio, a proposito del suo orientamento sessuale ha detto “Non sono gay, ma ho provato vergogna per quell’intervista”.

L’intervista a cui si riferisce Matano è quella fatta a Fabio Canino dal Messaggero.

Infatti, durante quell’intervista a Fabio Canino è stata fatta la domanda diretta su Matano ma lui ha preferito non rispondere.

Sia Fabio Canino che Alberto Matano partecipano a Ballando con le stelle, Fabio Canino come giurato, Alberto Matano come commentatore a bordo campo che non dà voti.

Alberto Matano, a proposito del suo orientamento sessuale, ha dichiarato: “Non amo categorie, etichette, e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”.

E poi ha anche aggiunto: “E’ incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi, ancora oggi, l’orientamento sessuale. E trovo ancor più grave utilizzare questi argomenti per occupare in qualche modo spazi mediatici”.

E poi, a proposito della sua vita privata si limita a dire: “Splende il sole e sono riconoscente alla vita per tutto l’amore che mi permette di ricevere. Troppo spesso, presi da mille cose, non ci rendiamo nemmeno più conto delle piccole cose … Quando e se ci sarà qualcosa di veramente importante, sarò il primo a condividerlo”.

Alberto Matano parla di Lorella Cuccarini e dei rapporti attuali che hanno

Alberto Matano è tornato a parlare di Lorella Cuccarini e ha detto: “Ci siamo supportati a vicenda in momenti difficili e sono felice di aver avuto accanto una professionista come lei. Non ci siamo più sentiti e mi è dispiaciuto molto per come sono andate le cose, ma ora è il momento di guardare avanti”.