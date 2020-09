Alessandra Amoroso senza freni su Emma Marrone: “Quella matta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso sta vivendo un periodo d’oro dopo che la sua canzone, il tormentone estivo “Karaoke Guantanamera” ha spopolato per tutta l’estate. Alessandra Amoroso non è nuova a estati così perché anche l’anno scorso, insieme ai Boomdabash come quest’anno, con Mambo Salentino ha ripetuto il boom.

Alessandra Amoroso e Emma Marrone

Alessandra Amoroso e Emma Marrone hanno diverse cose in comune, entrambe salentine, entrambe uscite dalla scuola di Maria De Filippi, Amici e coetanee ma, soprattutto uguale è il sentimento di amicizia che le lega.

Alessandra Amoroso in una recente intervista ha rivelato come Emma Marrone l’abbia aiutata molto ultimamente a uscire da una situazione poco piacevole in cui si trovava. Infatti, la cantante ha rivelato che, a seguito della pandemia, ha vissuto un periodo molto buio perché le sue più grandi paure, il buio e la solitudine l’hanno accompagnata per tutti questi mesi facendole perdere la voglia di fare qualunque cosa e poi svela come l’amica Emma Marrone l’abbia aiutata.

Alessandra Amoroso si è raccontata a “Il Fatto Quotidiano Magazine” e ha detto: “Quella matta di Emma mi ha chiamato a tradimento in un video su Instagram. Io non ho mai fatto dirette Instagram perciò sono uscita dal bagno di corsa, ero in pigiama e con i capelli per aria, così le ho risposto convinta di parlare solo con lei e invece mi sono ritrovata all’improvviso davanti a migliaia di fan in diretta”.

Alessandra Amoroso si racconta

Alessandra Amoroso nell’intervista a Il Fatto Quotidiano Magazine” ha detto: “Scelgo io quando parlare. Non mi piace essere ‘prezzemolina’ e dire sempre quello che penso”.

Alessandra Amoroso per molti anni è stata fidanzata con Stefano Settepani, un produttore musicale che è anche un collaboratore di Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso è voluta anche intervenire sul recente fatto di cronaca che ha causato la morte al giovanissimo Willy e ha detto: “C’è poco da dire e poco da fare quando a parlare è l’ignoranza, l’odio, la cattiveria … Dove andremo a finire?”

“Ma cosa stiamo diventando?! Ma nessuno davvero è capace di porre fine a tutto questo?!

Non siamo capaci di aiutarci, di esserci l’uno per l’altro… dove cavolo andremo a finire?!

Un abbraccio grande alla famiglia e che sia fatta giustizia per questo ragazzo dal sorriso contagioso!❤️ Ciao Willy!”