Rocco Casalino manda una lettera a Barbara d’Urso: “Lavoro per Conte ma …”

Quest’anno ricorrono i vent’anni dalla prima edizione de “Il Grande fratello” quando entrarono nella casa più spiata d’Italia venti ragazzi sconosciuti che della tv non sapevano nulla perché fino a quel momento l’avevano sempre e solo guardata. Il programma fu un successo se vent’anni dopo continua ed è sempre seguitissimo.

Negli anni, molte dinamiche sono cambiate anche quella di non far entrare solo sconosciuti ma anche vip che si mettono a nudo scoprendo loro stessi e facendo scoprire al pubblico, che fino a quel momento li aveva visti come inarrivabile, tutte le fragilità che qualunque essere umano ha.

L’edizione di venti anni fa

La prima edizione è stata festeggiata da Barbara D’Urso durante la sua trasmissione dominicale Live e si sono ritrovati tutti i partecipanti tranne Rocco Casalino che ha deciso di non partecipare ma ha inviato una lettera a Barbara D’Urso e poi Il compianto Pietro Tarricone che ha perso la vita troppo presto.

La lettera che Rocco Casalino ha inviato a Barbara D’Urso.

Rocco Casalino, ricomprendo un ruolo ufficiale, non ha potuto partecipare alla trasmissione e ai festeggiamenti ma ha inviato una lettera a Barbara D’Urso nella quale ha sottolineato la difficoltà di avere credibilità anche oggi solo perché, nel suo passato, c’è la partecipazione a “Grande fratello” partecipazione di cui lui va, peraltro, molto fiero.

Rocco Casalino ha scritto così: “Cara Barbara, sono passati 20 anni da quando dieci sconosciuti, ragazzi e ragazze quasi tutti non ancora trentenni, entrarono per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Io ero tra loro, non sapevo cosa ci aspettasse. Oggi dispiace vedere che quella che per molti di noi fu una semplice esperienza di soli tre mesi, in fondo una piccola parentesi della nostra vita, venga spesso usata come etichetta negativa che rimane addosso anche dopo vent’anni, nonostante ognuno di noi abbia preso strade diverse spesso fatte di studio, impegni e sacrificio”. E poi: “Vengo continuamente sminuito e screditato pubblicamente semplicemente per quei tre mesi da concorrente. Ma per me, al dispetto di tutto, il GF resta un bellissimo ricordo”.

E infine: ” … nonostante la laurea in ingegneria elettronica, l’esame da giornalista professionista, un’esperienza pluriennale da dirigente della comunicazione e l’attuale incarico alla presidenza del Consiglio”, il suo destino è di essere “continuamente sminuito e screditato pubblicamente semplicemente per quei tre mesi da partecipante del Grande Fratello“.