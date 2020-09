Fabrizio Corona dice di Nina Moric “non sta bene…” e lei risponde smascherandolo

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona è intervenuto da Barbara D’Urso a “Live non è la D’Urso” ora che i rapporti sono distesi. Infatti, fino a poco tempo fa, i due erano in lite continua ma ora hanno ritrovato una serenità tanto da farsi reciprocamente complimenti. Lui le ha detto che non dimostra l’età che ha (pur sbagliano e attribuendole 3 anni in più), lei, di rimando, gli ha detto che è un ottimo padre.

Poi Corona, scherzando, le ha fatto così tanti complimenti da costringere la D’Urso, a dire, bonariamente, che anche se ci sta provando con lei, non ci casca perché lui è un uomo troppo complicato per i suoi gusti.

Fabrizio Corona fa i suoi auguri a Silvia Provvedi de “Le Donatelle”2

Fabrizio Corona che ha avuto una storia d’amore finita presto con Silvia Provvedi de “Le Donatelle” e ha voluto mandarle un augurio speciale dopo la nascita della sua bambina avuta da un uomo che, però, poco prima che nascesse la bambina è stato arrestato per n’drangheta.

Fabrizio Corona ha detto: “La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere ed essere forte”.

In trasmissione c’era anche Alessandro Cecchi Paone che gli ha detto: “Ha distrutto se stesso” ma Corona ha subito controbattuto: “Non è vero. Usi la parola come mezzo di retorica costante. Sono stanco non ce la faccio più. Sono chiuso in casa da 9 mesi. Vorrei tornare alla vita, ma rispetto le regole”.

Nina Moric risponde a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha detto così di Nina Moric: “A me e Carlos manca Nina, la nostra porta è sempre aperta … Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre. Ci manca molto Nina e siamo dispiaciuti che lei non possa condividere questo nuovo pezzo di vita con noi. Ci abbiamo provato in tutto i modi, la nostra porta è sempre aperta per aiutarla quando lei vorrà un aiuto. Non entro in polemica perché adesso lei non è capace di dare giudizi sereni”.

Nina Moric, però, sui social gli ha risposto così: “Sei abituato a offendere e a comportarti in maniera meschina. Ami giocare e trasferire la colpa agli altri. Lo scopo del tuo gioco è semplice: tu vinci, io perdo. In questo modo io faccio da babysitter al tuo fragile ego mentre affondi in un mare di dubbi su te stesso”.

E poi: “Non hai ancora annunciato il grande debutto di Carlos Maria a Verissimo a ottobre? Sai cosa ti dico? Pur volendoti bene stai sbagliando. Hai fallito con te stesso, quindi evita di fare gli stessi errori con il nostro amato figlio”.