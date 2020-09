“Ballando con le stelle” Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fotografati mentre si baciano, non possono più negare

0 SHARES Condividi Tweet

“Ballando con le stelle” non è ancora iniziato ma fa già parlare molto.

La programmazione, che sarebbe dovuta iniziare nella primavera del 2020 ma che è slittata, insieme a tutti gli altri programmi televisivi a causa del covid, dovrebbe iniziare sabato 19 settembre.

Nel frattempo tutti i concorrenti, i ballerini e chiunque faccia parte dello staff è continuamente sottoposto a tamponi come prevede il protocollo Rai e, se fino a sabato 19 settembre, non ci sarà alcuna situazione particolare, il programma comincerà.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Durante la scorda edizione, Elisa Isoardi, che all’epoca era occupata a condurre “La prova del cuoco”, partecipò come “ballerina per una notte” e Milly Carlucci decise che il ballerino che avrebbe dovuto fare coppia con lei sarebbe stato Raimondo Todaro e così fu. I due si trovarono molto bene insieme e , quando è stato deciso che Elisa Isoardi avrebbe fatto parte del cast di “Ballando” come concorrente perché ormai orfana de “La prova del cuoco” la Carlucci non ha avuto dubbi nel riproporle Todaro.

Fin da subito il gossip si è scatenato parlando di un amore che stava nascendo anche perché, entrambi single, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Infatti, Raimondo Todaro si è lasciato con la moglie da cui ha avuto anche una bambina e la Isoardi, dopo Matteo Salvini e una relazione molto breve, è tornata single.

Todaro, che era sposato con Francesca Tocca, una ballerina di “Amici”, fin da subito ha negato di avere una relazione con Elisa Isoardi ma non ha negato che con lei si trova molto bene.

Le dichiarazioni di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, dopo che le voci su una presunta relazione con Elisa Isoardi sono cominciate a girare perché i due venivano fotografati spesso per le strada di Roma mano nella mano e molto complici ha dichiarato al settimanale a SuperGuida Tv: “L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme.

Questa attenzione mediatica mi ha più infastidito perché tante cose apparse sui giornali sono poi infondate e date in pasto senza conoscere le situazioni. Diciamo che poi mi ha dato fastidio non tanto per me quanto per le persone che amo e che mi sono vicino come per esempio mia figlia”.

E così le voci erano state messe a tacere ma ora che il settimanale “Chi” li ha fotografi mentre si baciano è difficile che i due possano continuare a negare l’evidenza a meno che non si è trattato di un bacio innocente tra amici.