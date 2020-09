Selvaggia Lucarelli scrive un post sulla scuola ma viene massacrata

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è sempre molto attiva sui social e le sue segnalazioni, denunce, idee fungono sempre da apripista per delle lunghissime e accesissime discussioni.

Selvaggia Lucarelli recentemente ha attaccato il prof. Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e la sua felicità di avere dimesso Silvio Berlusconi dall’ospedale, peraltro in tempi rapidissimi e gli ha ricordato che, se si fosse trattato di un altro 83enne , forse un posto in ospedale non lo avrebbe neppure trovato. Il Prof. Zangrillo l’ha definita volgare, cattiva e offensiva contro i medici che hanno dato tutte le loro energie e forze per curare tutti i pazienti a prescindere dalla loto età.

Selvaggia Lucarelli e il post sulla scuola

Selvaggia Lucarelli, il primo giorno di scuola del figlio Leon ha scritto un post sui social: “Buona mattinata a tutti i genitori di adolescente che se si azzardano ad accompagnare il figlio davanti all’ingresso di scuola, il figlio fa ingoiare loro la mascherina”.

Luca Casciani, speaker della radio romana RTR99 rifacendosi a quando la Lucarelli, dopo aver postato in rete un video del figlio che attaccava Salvini si è poi lamentata che il figlio fosse stato identificato dalle forze dell’ordine, le ha risposto: “Buona mattinata a tutti i genitori che registrano un video con il figlio minorenne che insulta un politico, poi lo diffondono in rete ed in seguito si lamentano se diventa virale”.

Per il momento Selvaggia Lucarelli non ha risposto in alcun modo ma quasi certamente lo farà perché sarebbe inusuale che retasse in silenzio.

Selvaggia Lucarelli attacca Antonella Mosetti

Selvaggia Lucarelli ha denunciato Antonella Mosetti.

Vediamo cosa è accaduto.

Nel 2017, quando morì Gianni Boncompagni, Selvaggia Lucarelli scrisse così sui social: “Tutti a dire ‘Che bravo Boncompagni’ (ed era bravo), ma ricordatevi che la Mosetti è colpa sua”.

La Mosetti, subito dopo, le rispose sempre sui social: “Na sfigata senza uguali… falla sparlare, solo quello sa fare. Mi ha vista a Matrix e ha rosicato. Aspetto di trovarmela davanti, sto leone da tastiera. I festini la Lucarelli li ha sempre fatti in privato e lo sanno in molti nel settore spettacolo. Io brutto cesso, i festini non li ho mai fatti altrimenti a quest’ora sarei stata da altre parti, tipo le tue. Ci vediamo presto e ai tuoi sostenitori di immondizia, ci penseranno i miei legali”.

Poi, dopo che in Sardegna è esploso il contagio da covid e la Mosetti ha fatto sapere sui social di averlo contratto dopo la vacanza proprio in Sardegna, la Lucarelli ha scritto: “I personaggi noti avrebbero dovuto essere dei modelli, non è che ora cercando di essere un monito educativo te la cavi, eh… dopo 35 mila morti non sei più un monito, ma sei uno che ha sbagliato. Dovrebbero stare zitti piuttosto che lanciare messaggi e cercare di pontificare”.

Antonella Mosetti subito ha risposto: “Non avrei voluto spendere questo mio prezioso tempo per una giornalaia che insulta la gente da anni e fa gossip spicciolo da anni e privo di fondamenta. Se sputi in aria ti ritorna in testa, copriti! Occhio!”.

Selvaggia Lucarelli ha deciso così di querelarla e ha scritto: “Ho denunciato solo la romana che faceva Non è la Rai per un video insultante in maniera indecente che poi è stato cancellato a seguito di una mia diffida”.