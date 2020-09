C’è tempo per…, Anna Falchi rimane a bocca aperta per ciò che le dice Beppe Convertini, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi e Beppe Convertini hanno dato prova di essere due grandi professionisti che sanno stare in tv, che sono seguiti e amati. Sia singolarmente che in copia piacciono tanto e la trasmissione che hanno condotto per tutta l’estate e che stanno continuando a condurre fino al 25 settembre ne è la prova.

Anna Falchi e Beppe Convertini hanno iniziato a condurre

“C’è tempo per…” un po’ in sordina perché i programmi che vanno in onda l’estate sono sempre un visti, almeno all’inizio, con un po’ di diffidenza perchè vanno a riempire quei vuoti lasciati da programmi invernali seguitissimi e amatissimi. Invece, Anna Falchi e Beppe Convertini hanno, fin da subito, conquistato il loro pubblico tanto da essere premiati e ad avere molti più giorni da andare in onda rispetto a quanto era stato pensato all’inizio.

Beppe Convertini e Anna Falchi sono una coppia molto affiatata

Beppe Convertini e Anna Falchi hanno molta complicità e questa traspare tanto da arrivare direttamente al pubblico a casa. E’ evidente che la loro non è solo un’immagine che devono mantenere di fronte al pubblico ma loro d’accordo vanno sul serio così come è stata vera e amata la coppia formata da Andrea Delogu e Marcello Masi alla conduzione de “Vita in diretta estate”.

Qualche giorno fa Anna Falchi è entrata in scena con un abito turchese che le stava splendidamente e Beppe Convertini non ha potuto fare altro che farle i complimenti e le ha detto: “Come sei sexy oggi, Anna!”.

E lei, un po’ in imbarazzo ma altrettanto felice ha controbattuto: “Hai visto? Solo per te, mio caro Beppe“.

Anna Falchi rimprovera massimo Boldi

Anna Falchi ha avuto in studio come ospite Massimo Boldi al quale ha fatto un’intervista ma poi, poiché Boldi non manteneva le distanze di sicurezza Anna Falchi lo ha rireso e rimproverato bonariamente egli ha detto: “Attenzione alle distanze!” e poi, sempre con il sorriso sulle labbra ha aggiunto: “Che te tocchi? Ma come ti permetti? … Guarda che lo dico alle tue figlie perché Marta ti starà sicuro guardando ma anche le altre e stasera quando torni a casa…“.

Il pubblico in studio si è divertito e ha riso parecchio alla comicità innata di Anna Falchi.

Anna Falchi ha avuto modo di prendere in giro anche la lunghezza della sigla e ha commentato così: “Non finisce più”.