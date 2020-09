Al Bano chiarisce il suo pensiero su Loredana Lecciso: “Non sposo Loredana ma con lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non c’è giorno che passi che non si parla di Albano e dei suoi amori.

Albano, nonostante sia arrivato alla età di 70 anni, suscita ancora tanta curiosità in amore e il suo pubblico che lo ama tantissimo, vuole sempre sapere anche tutto della sua famiglia e delle sue due donne, Loredana Lecciso e Romina Power.

Durante l’estate appena trascorsa si è fatto un gran parlare dell’imminente matrimonio tra Albano e Loredana e addirittura si è detto che due dei sui figli, Yari e Romina Yunior stavano facendo di tutto per ostacolare il matrimonio perché non hanno mai potuto accettare il rapporto tra il padre e Loredana, ma pare che nulla di tutto questo sia vero , infatti Albano ha rilasciato un’intervista a una trasmissione radiofonica, I Lunatici, il programma di Rai Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio e ha chiarito la sua posizione.

Albano ha dichiarato “non sposo Loredana”

Albano ha rilasciato alcune dichiarazioni che non lasciano dubbi sulla sua posizione rispetto al matrimonio.

Infatti, Albano ha detto: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni”.

E poi ha aggiunto, sempre a proposito di Loredana: “Sto bene come sto. E’ intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno“.

E poi ha parlato anche del rapporto che lo lega a Romina Power e ha detto: “Anche con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva”.

Al Bano ha spiegato la polemica sul suo stile di vita

Albano, nel mese di giugno, durate un’intervista disse che lui con 1470,00 euro al mese non potrebbe vivere.

Ora ha chiarito dicendo: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”.

E poi ha parlato di Pippo Baudo e ha detto: “Non mi ha scoperto lui, la prima volta che mi ha visto è stato in un programma televisivo. Mi dispiace doverlo contraddire, ma lui ha in mente l’idea di avermi scoperto in un ristorante di Milano, ma non è vero. Gliel’ho anche detto, gli voglio un bene dell’anima, è umanamente grande, mi è sempre stato molto vicino. Ci sentiamo spesso, è sempre un piacere, c’è stato un periodo in cui lo hanno messo un po’ in disparte e mi è dispiaciuto”.

Albano ha poi raccontato della sua Cellino e ha detto: “Abbiamo iniziato la vendemmia, sto andando molto bene, nel frattempo sto facendo un programma in Spagna, poi ne inizierò un altro in Italia. Si lavora sempre, questo è un bel segnale. Sempre con una attenzione particolare a questo maledetto virus che ci condanna a vivere una vita pensando a cose che potrebbero succedere ma che dobbiamo avere l’attenzione di non far succedere. Io devo lavorare, non riesco a star fermo, sono un moto perpetuo”.

E poi ha concluso: “Io sono un contadino nato. Prima di ogni cosa viene il contadino, poi il cantante. A me il casino e la confusione non piacciono. Li tollero solo quando vado a cantare”.