Grande Fratello Vip Dogospia rivela, “Elisabetta Gregoraci non è entrata nella casa perché … ”

Lunedì è iniziata una nuova edizione de “Il grande fratello vip” quest’anno condotto da Alfonso Signorini. Tanti i nomi importanti e famosi che sono entrati nella casa e ancora tanti ne entreranno venerdì.

Alfonso Signorini è felicissimo che sia partita questa nuova avvenuta ed è sicuro che sarà una edizione scoppiettante, infatti, i nomi promettono molto bene tanto che già molto è accaduto durante la prima puntata già andata in onda.

Il mistero di Elisabetta Gregoraci

Tutti aspettavano l’ingresso nella casa, tra gli altri, di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. Nonostante lei stessa avesse dichiarato che Flavio Briatore non era affatto felice di questa sua scelta, lei, comunque, aveva deciso, contro tutto e tutti, di volersi vivere questa esperienza anche se la lontananza dal suo bambino, Nathan Falco sapeva sarebbe stata pesantissima. Elisabetta Gregoraci, che è stata ospite di Silvia Toffanin nel suo salotto a Verissimo sabato pomeriggio scorso ha svelato di aver scritto tante lettere al figlio , lettere che il bambino leggerà quado lei sarà nella casa. Ha anche spiegato che per lei sono molto importanti come lo sono quelle che la sua mamma, che oggi non c’è più, aveva scritto a lei.

Lunedì Elisabetta Gregoraci non ha fatto ingresso nella casa e Alfonso Signorini non ha svelato il motivo. In tanti hanno pensato che ci fossero problemi in famiglia ma poi Elisabetta sui social ha scritto: “Ciao amici di Instagram, innanzitutto grazie, siete stati carinissimi, ho ricevuto un sacco di messaggi d’affetto, so che mi aspettavate in tanti e questo mi rende felicissima. Noi ci vediamo venerdì, intanto vi mando un bacio grande grande”.

E allora ci ha pensato Dagospia a rivelare il vero motivo del mancato ingresso e ha detto che Elisabetta è in attesa del sapere l’esito del terzo tampone che ha fatto.

Elisabetta Gregoraci racconta del dolore per la separazione

Elisabetta Gregoraci sabato scorso è stata ospite dei Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e lì ha potuto raccontare di quanto ha sofferto per la fine del suo matrimonio e, pur addebitandosi diverse responsabilità, ha detto che le colpe maggiori sono da attribuire al suo ex marito Flavio Briatore che ha capito quando era troppo tardi in cosa ha mancato.

Elisabetta Gregoraci ha detto che anche se il figlio ha un pò sofferto per la separazione, ora è un bambino felice perché lei e Flavio Briatore hanno riconquistato un rapporto molto sereno.